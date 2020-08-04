徐永明涉貪80萬交保！黃捷打破終沉默砲轟黨中央：處理瑕疵重創聲譽



▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

立法委員爆發集體涉賄！北院1、2日分別裁定陳唐山、趙正宇交保後，4日裁定立委蘇震清、蘇辦公室主任余學洋、廖國棟、廖辦公室主任丁復華、前太流董事長李恆隆、白手套郭克銘、陳超明羈押禁見，前時代力量黨魁徐永明則是以80萬元交保。對此，沉默一段時間的時代力量市議員黃捷也首度回應了。

前時代力量黨主席徐永明涉嫌索賄，稍早裁定80萬元交保。時代力量市議員黃捷終於說話了，她4日下午於臉書表示：「本黨前主席涉貪一案，今日下午台北地院表示犯罪內容涉及期約行為，但是否有金流往來證據仍不明確，裁定80萬交保，本黨紀律委員會已通知前主席徐永明於8月5日到會說明。徐永明當時作為本黨推薦之不分區立委，竟與不恰當人士接觸並有收賄之約，對此，我呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信。」

黃捷指出，時代力量一直以嚴格高標準自居，如今爆發受賄案，對黨公職和支持者都是一大打擊。當然，有沒有罪、是否受賄，要交由司法來判定，最後定罪前都不宜妄下定論；但面對黨內，我們不應慶幸或鬆懈，而是應藉此機會痛定思痛，拿出嚴肅的態度，加以檢討、加倍努力，重拾人民的信任。這幾天，我確實感受到黨中央處理此案的瑕疵，從第一時間稱「今天放假」未即時回應止血、撤換主席，而後提出軟弱的聲明，紀律委員會做出和去年高潞案不同標準的懲處，接著本黨秘書長陳志明「借錢發薪水」的失言，都加速地重創黨的聲譽。

她透露，其實在黨員社團貼文前，秘書長就有在黨中央與議員群組中發表類似言論，我當時便告知這樣的說法不妥，但秘書長仍執意為之，造成黨的形象嚴重受損，更模糊焦點，我認為黨秘書長應該要自請處分，負起相對應的政治責任。

最後，黃捷表示，黨內有人還在震驚、有人不敢置信，但無論如何，永明涉案的當下就已經讓黨抹上污點，一旦信任被瓦解，重建就很難，也因此，即便再相信他的清白，都需要就政治責任面從嚴辦理，才有跨步前進的可能。時力什麼時候能夠重生？沒有人知道，至少我們現在還在努力，延續時代力量存在的意義。