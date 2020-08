加州「蘋果野火」一夜狂燒「1.3萬英畝」8千人急撤離！　濃煙一路飄到鳳凰城

▲加州蘋果大火。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國南加州「蘋果大火」(Apple Fire)持續延燒,當地消防隊指出,大火在短短1天內燒毀1.3萬英畝的土地,燃燒面積直接翻倍,目前已有8000人接到疏散指令,起火原因正在調查。美國國家氣象局則表示,大火產生的濃煙造成周圍地區空氣品質不佳,且伴隨附近高壓影響,「危險的高溫天氣」預計會持續下去。

▲▼加州蘋果大火延燒兩萬餘英畝。(圖/達志影像/美聯社)



綜合外媒報導,河濱郡(Riverside County)消防部門表示,「蘋果大火」燃燒範圍約在河濱郡與洛杉磯東部山區的聖貝納迪諾郡(San Bernardino)之間。

1日晚間的大火燃燒面積約在4125英畝,但到了2日已增至2萬餘英畝,短短一天蔓延了1.3萬英畝(約5261公頃),大範圍樹林被燒毀,至少摧毀了一間民房,所幸目前沒有任何人員傷亡。

據了解,起火點可能源自洛杉磯以東75英里(約120.7公里)的櫻桃谷(Cherry Valley),當時那裏發生了2起火災。聖貝納迪諾郡居民比爾(Bill)表示,當地天氣乾燥加上2日氣溫高達華氏106度(約攝氏41度),「簡直就是發生野火的絕佳條件。」

野火周圍數英里內都能看到巨大的濃煙,導致空氣品質極差,美國國家氣象局(NWS)警告,加州東部地區的空氣品質「非常不健康」,且煙霧最遠已蔓延至亞歷桑納州鳳凰城周圍,伴隨附近高壓影響,「危險的高溫天氣」預計會持續下去。

Firefighters are battling the Apple Fire for a third day in the Cherry Valley area of Riverside County, where flames destroyed at least one home and two outbuildings https://t.co/jL4fDuhHmN pic.twitter.com/DmxAQtC57q