45年來首次！NASA與SpaceX合作太空船成功「濺落」墨西哥灣　馬斯克興奮推文

▲SpaceX和NASA合作發射的「飛龍奮進號」成功濺落墨西哥灣。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國NASA資深太空人赫利及班肯在歷經64天的太空任務後,乘「飛龍奮進號(Dragon Endeavour)」,於美東時間1日晚間7點35分離開太空站,並於21小時後成功濺落(splashdown)墨西哥灣,位置接近佛州西部彭薩科拉(Pensacola)海岸。NASA上一次濺落已是45年前,而此次標誌了「SpaceX」和馬斯克(Elon Musk)的成功,也是民間私人企業首次達成的創舉。

路透社報導,NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)在記者會上表示,「這對NASA來說是美好的一天,對美國而言也是美好的一天,今天我們真的創造了歷史。」NASA上一次執行濺落,是1975年美國與蘇聯合作的計畫「阿波羅 ─ 聯合號太空任務」。

飛龍奮進號在返回地球時遇上一點小問題,由於火箭燃料中的有毒氣體「四氧化二氮」從油箱中冒出,赫利(Doug Hurley)和班肯(Bob Behnken)必須將其排除,因此稍微耽誤了時程,不過最後仍安全抵達。事實上,這樣的情況相當普遍,但NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)指出,有問題的地方在於,若讓人在近距離的情況下接觸這類有毒氣體,「這不是件好事」。

▲▼赫利及班肯成功返回地球,不少人不惜違反規定,紛紛乘坐小船圍繞在周遭觀看。(圖/路透)

此次選擇佛州為降落地點,是為了避開伊塞亞斯颶風(Isaias)的路徑。回程中太空船上的推進器和2組自動撐開的降落傘扮演重要角色,讓速度從在地球軌道上的每小時28,163.52公里(17,500英哩),在重返大氣層時降至每小時563.27公里(350英哩),最終在濺落時減至每小時24.14公里(15英哩)。

儘管美國海岸防衛隊事前下令禁止接近太空船降落地點,不少民眾仍呈著私人小艇趕到飛龍奮進號周遭,觀看SpaceX和NASA的團隊利用起重機,將太空船吊離海面並裝載上船。

由於長時間待在外太空,為了調整重新適應地心引力,兩人被依標準流程躺在擔架上抬出太空艙。赫利對眾人豎起了大拇指並發表感言,「我很驕傲能成為這整個計畫的一小部分,讓一家公司和人們往返國際太空站。」

班肯出艙後則感謝位在加州霍桑(Hawthorne)的SpaceX任務控制中心,因為他們在人類太空飛行的任務中扮演了最艱難的角色 ─ 讓太空人順利進入太空,並安全回家。

NASA於2011年進行最後一項太空計畫後,至今已有9年未自行發射太空船,自那之後都是仰賴俄羅斯幫助載運太空人前往國際太空站。太空探索公司(SpaceX)5月31日選在NASA甘迺迪太空中心發射太空船,標誌著睽違9年以來的第一次。

SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk),即是特斯拉的創辦人兼執行長,他在太空船成功降落後,激動發布推文,「恭喜SpaceX和NASA合作完成第一次飛龍號航行!!美國國旗回歸。」文中用言文字(emoji)表現的美國國旗,即是指NASA於2011年最後一次任務中,遺落在國際太空站的國旗,原本是要由美國波音公司的太空人取回的,因此頗有炫耀和較勁意味。

