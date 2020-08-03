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45年來首次！NASA與SpaceX合作太空船成功「濺落」墨西哥灣　馬斯克興奮推文

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▲▼SpaceX和NASA合作發射的「飛龍奮進號」（Dragon Endeavour）成功濺落墨西哥灣。（圖／路透）

▲SpaceX和NASA合作發射的「飛龍奮進號」成功濺落墨西哥灣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國NASA資深太空人赫利及班肯在歷經64天的太空任務後，乘「飛龍奮進號（Dragon Endeavour）」，於美東時間1日晚間7點35分離開太空站，並於21小時後成功濺落（splashdown）墨西哥灣，位置接近佛州西部彭薩科拉（Pensacola）海岸。NASA上一次濺落已是45年前，而此次標誌了「SpaceX」和馬斯克（Elon Musk）的成功，也是民間私人企業首次達成的創舉。

路透社報導，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）在記者會上表示，「這對NASA來說是美好的一天，對美國而言也是美好的一天，今天我們真的創造了歷史。」NASA上一次執行濺落，是1975年美國與蘇聯合作的計畫「阿波羅 ─ 聯合號太空任務」。

飛龍奮進號在返回地球時遇上一點小問題，由於火箭燃料中的有毒氣體「四氧化二氮」從油箱中冒出，赫利（Doug Hurley）和班肯（Bob Behnken）必須將其排除，因此稍微耽誤了時程，不過最後仍安全抵達。事實上，這樣的情況相當普遍，但NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）指出，有問題的地方在於，若讓人在近距離的情況下接觸這類有毒氣體，「這不是件好事」。

▲▼SpaceX和NASA合作發射的「飛龍奮進號」（Dragon Endeavour）成功濺落墨西哥灣。（圖／路透）

▲▼赫利及班肯成功返回地球，不少人不惜違反規定，紛紛乘坐小船圍繞在周遭觀看。（圖／路透）

▲▼SpaceX和NASA合作發射的「飛龍奮進號」（Dragon Endeavour）成功濺落墨西哥灣。（圖／路透）

此次選擇佛州為降落地點，是為了避開伊塞亞斯颶風（Isaias）的路徑。回程中太空船上的推進器和2組自動撐開的降落傘扮演重要角色，讓速度從在地球軌道上的每小時28,163.52公里（17,500英哩），在重返大氣層時降至每小時563.27公里（350英哩），最終在濺落時減至每小時24.14公里（15英哩）。

儘管美國海岸防衛隊事前下令禁止接近太空船降落地點，不少民眾仍呈著私人小艇趕到飛龍奮進號周遭，觀看SpaceX和NASA的團隊利用起重機，將太空船吊離海面並裝載上船。

由於長時間待在外太空，為了調整重新適應地心引力，兩人被依標準流程躺在擔架上抬出太空艙。赫利對眾人豎起了大拇指並發表感言，「我很驕傲能成為這整個計畫的一小部分，讓一家公司和人們往返國際太空站。」

班肯出艙後則感謝位在加州霍桑（Hawthorne）的SpaceX任務控制中心，因為他們在人類太空飛行的任務中扮演了最艱難的角色 ─ 讓太空人順利進入太空，並安全回家。

NASA於2011年進行最後一項太空計畫後，至今已有9年未自行發射太空船，自那之後都是仰賴俄羅斯幫助載運太空人前往國際太空站。太空探索公司（SpaceX）5月31日選在NASA甘迺迪太空中心發射太空船，標誌著睽違9年以來的第一次。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk），即是特斯拉的創辦人兼執行長，他在太空船成功降落後，激動發布推文，「恭喜SpaceX和NASA合作完成第一次飛龍號航行！！美國國旗回歸。」文中用言文字（emoji）表現的美國國旗，即是指NASA於2011年最後一次任務中，遺落在國際太空站的國旗，原本是要由美國波音公司的太空人取回的，因此頗有炫耀和較勁意味。

►SpaceX太空船「飛龍奮進號」今載2太空人返美！　睽違45年挑戰海上降落
 

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