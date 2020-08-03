印度提「台灣戰略」聯合美日澳！制衡解放軍勢力　支持台「自造武器」

▲印度軍演。（圖／達志影像）



記者張方瑀／編譯

中國與印度軍事衝突不斷，雙方各自在邊境地區加強部屬。印度軍事網站2日撰文指出，印度政府正積極修改對中戰略，包含重塑與台灣的關係，與「四方安全對話」（Quad）成員國合作，協助台灣成為有效制衡中國大陸的力量，讓北京當局感到腹背受敵。

印度媒體《印度國防研究部》（IDRW）撰文指出，在中國大陸勢力不斷擴張之際，「四方安全對話」的成員國，美國、日本、印度和澳洲是時候開始將台灣視為平等夥伴，並加以支持；因為台灣不管是在戰略位置、經濟或文化相似度上，都能成為制衡中國大陸的力量。

首先，台灣地處中國大陸沿海，若是台灣與美國、日本合作，在該地增加軍事壓力，如此一來北京當局就必須分散軍事預算，無法全數集中在中印邊界。另外，在新冠肺炎疫情中，台灣證明了他對中國大陸資訊的理解程度，在防疫上取得重大成就，對「四方安全對話」來說，是不可或缺的重要訊息來源。

對美國、日本、印度和澳洲來說，與台灣的合作能夠成為一張有效的外交牌，因為台灣不僅是亞洲民主典範之一；在軍事策略上，若是中國大陸軍艦進入釣魚台海域（日稱尖閣諸島）時，台日能夠合作嚇阻。

網站提到，中國大陸近來不斷派出戰機，甚至是航空母艦在台灣周圍航行，不斷在軍事上挑姓台灣；美國、日本、印度和澳洲必須採取行動，將台灣從孤立狀況解脫出來。具體作法包含，協助台灣工廠從中國大陸移出，並加速對台灣的經濟、觀光投資，避免繼續成為北京當局的「人質」。

另外，這四個國家應該協助加強台灣的防禦軍備。多年來，美國持續向台灣提供武器，但由於北京的反對，所以白宮都必須審慎評估後，才能決定是否要繼續出售；最好的做法就是由台灣自己製造武器，而美日印澳應該要支持這一點。

「四方安全對話」是由美國、日本、澳洲及印度的「非正式戰略論壇」，除了會舉辦固定峰會之外，還會進行軍事演習。「四方安全對話」雖不像北大西洋公約組織（NATO）是正式組織，但仍被視為制衡中國大陸在亞太影響力的潛在力量。

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