日媒：中國海警船每進釣島海域　台灣附近同時部署飛彈快艇

▲ 釣魚台主權爭議至今依然未解。（圖／CFP）

文／中央社東京2日綜合外電報導

中國海警船今天創下連續111天在釣魚台列嶼周邊海域最長航行紀錄，日媒報導，只要中國海警船進入釣魚台列嶼海域，中國海軍就會同時部署飛彈快艇，意圖牽制日方護衛艦。

日本放送協會（NHK）報導，在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域航行的4艘中國海警船，日本時間今天上午離開日本聲稱的「領海」外鄰接區，是連續111天在釣魚台列嶼周邊海域航行，創2012年日本「國有化」釣魚台列嶼以來最長紀錄。

日本海上保安本部持續警戒中國海警船之後動向。日本第11管區海上保安本部表示，這4艘中國海警船是在今天上午離開鄰接區。

中國海警船從今年4月14日起連續111天在鄰接區航行，是2012年日本政府「國有化」釣魚台列嶼後最長紀錄。

另外，與釣魚台列嶼相關，日本產經新聞報導，每當中國海警船進入釣魚台列嶼海域（日本稱侵入「領海」）時，中國海軍會在台灣附近部署飛彈快艇配合海警船。

根據不只一位日本政府相關人士透露，中國海警船從4月14日到8月1日連續110天航行在釣魚台列嶼周邊海域時，除了中國海軍飛彈快艇配合部署外，在中國境內的飛彈部隊也會同時進行部署，研判中國的連串動作是為了牽制負責警戒釣魚台周邊海域的日本海上自衛隊護衛艦。

日本政府相關人士說，研判飛彈快艇是中國海軍東海艦隊所屬，配合中國海警船進入釣魚台列嶼海域時同時航行；飛彈快艇並沒有一般軍艦都有的舷號，噸位不大且有海洋迷彩塗裝。

就在海上行動進行的同時，中國境內搭載在移動式發射台的地對艦飛彈也會展開部署，日本政府相關人士說，「只要侵入領海，一般沒有部署的地方就會出現地對艦飛彈」。

這種海陸聯合、軍警搭配的連串行動，從2018年起開始變得明顯，且就在2018年7月，中國海警局被編入中央軍事委員會下的人民武裝警察部隊內。飛彈快艇與地對艦飛彈的部署，可能代表著跨軍種及海警局，被整合在一元化指揮下進行運用。

另外，中國海警局持續推動大型化海警船，甚至有堪比軍艦的1萬2000噸級並搭載機砲的船艦，日本政府防衛省分析，也有海警船是改裝自中國海軍艦艇。（譯者：黃名璽／核稿：陳政一）