印度增5.4萬例「內政部長中鏢」！菲律賓加強封鎖禁令　全球再1天破1800萬確診

▲印度內政部長夏哈（Amit Shah）為總理穆迪左右手。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間3日上午4點30分，全球累計1795萬2324例確診、68萬6877死。往200萬確診數字接近的印度，2日通報過去24小時新增超過5萬人；俄羅斯則是突破85萬人染疫；菲律賓因過去24小時新增通報5032例，創下單日新高，當局下令首都馬尼拉及周邊省分實施更嚴厲的防疫封鎖措施，時間為期2周。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計465萬7625例確診、15萬4793死；巴西累計270萬7877例、9萬3563死；印度累計175萬723例、3萬7364死；俄羅斯累計85萬870例、1萬4128死。

印度疫情仍然居高不下，過去24小時更通報5萬4735例確診，接近前一日創下國內新高的5萬7118例；內政部長夏哈（Amit Shah）2日表示，自己已確診2019新型冠狀病毒（COVID-19），目前入院治療中。

菲律賓方面，累計10萬3185例、2059死。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發言人羅奎（Harry Roque）指出，總統已簽署命令，馬尼拉都會區、拉古納省（Laguna）、甲美地省（Cavite）、黎薩省（Rizal）和布拉坎省（Bulacan），將實施「改良式加強型社區隔離」（MECQ）措施。自8月4日起至18日止，羅奎表示馬尼拉部分公司行號和大眾運輸系統必須關閉。