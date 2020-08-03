台大公衛專家籲「入境就應普篩」　阻斷社區感染風險關鍵曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情短短2天新增8例確診，其中比利時工程師的感染源仍有待釐清。台大公衛學院副院長陳秀熙認為，政府應該對返台的外籍人士進行普篩，如果擔心要花很多錢，可以請企業協助進行外籍人士的檢測，不然每次只要出現無症狀感染者，就會引起民眾恐慌。

▲近日境外移入確診病例數增加，讓民眾相當擔憂。（圖／記者陳弘修攝）

中央流行疫情指揮中心1日公布7名確診者，其中來自比利時的工程師（案469）被分類為「感染源待釐清」；據了解，從他入境到確診已經在台灣待了86天，雖然3月曾出現嗅、味覺喪失等狀況，但並未警覺，平時也沒有戴口罩的習慣，消息傳開後一度掀起民眾恐慌。不過，310名個案接觸者已全數採檢完畢，目前確認109人核酸檢測（PCR）呈陰性。

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根據《台灣醒報》報導，台大公衛學院副院長陳秀熙呼籲，應該對所有返台的外籍人士進行普篩，現在民眾的防疫衛生習慣已經鬆懈了，無法保證萬一出現無症狀感染者，是否會爆發群聚感染，此外，防疫政策也應該要有連續性，對於隔離、檢疫期滿的人還是要進行檢測，並提醒後續的接觸者做好自主健康管理，才能阻斷社區感染的風險。

▲陳秀熙認為入境者就應該進行篩檢。

事實上，除了案469的比利時工程師之外，中央流行疫情指揮中心2日再公布一名來台探親的菲律賓女性確診（案475），搭乘同航班的12名乘客及1名家庭接觸者列居家隔離，11名機組員則進行自主健康管理。消息曝光後，不少醫生、藝人紛紛跳出來提醒民眾應該繼續做好個人衛生習慣，畢竟全球疫情尚未趨緩，還是要戴口罩、勤洗手、保持安全的社交距離。

考量到全台確診人數新增至475例，新北市長侯友宜也憂心爆發第二波疫情，呼籲在中央檢驗量能可以負擔的情況下，入境者應該全面普篩並居家檢疫，將疫情阻絶於境外。