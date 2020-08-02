大樓保全中風！他自拍「救援過程」上傳抖音　慘被網友罵爆

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名孫姓男網友近日出門，看到大樓管理員疑似中風，趕緊打119報案。同一時間，他拍下整段救援過程，不僅配上抒情音樂，事後還上傳抖音跟爆料公社，卻遭受網友批評，讓他感到不以為然，「酸民太多了」。

影片中可見，身穿白色上衣的大樓保全疑似中風，身體僵硬、眼神渙散，狀態極為不適。孫姓男子見狀，第一時間報案救人，另一位女住戶則一手扶住保全脖子，一手餵對方喝水。

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▲大樓保全疑似中風，女住戶協助喝水。（圖／東森新聞）

救護人員獲報到場，立刻協助檢查，但見保全身僵硬，立刻將人抬上救護車，緊急送醫救治，所幸到院後並無大礙。當時孫男將整段救援過程拍下，配上哀傷音樂，上傳到抖音，事後更貼到臉書社團「爆料公社」。

許多網友看完紛紛批評，「救人發抖音也是少見」、「為善怕人不知」、「Errrrr…..為什麼要抖音」、「有種東西叫默默行善」，但也有人留言肯定，「謝謝你救人」、「好險有原PO及時幫助，保全一家一定會感謝你」、「好心會有好報」。

孫男受訪時表示，拍片上傳抖音，只是想提醒網友，如果遇見突發狀況要如何冷靜處理，「要讓人家知道說，高血壓要怎麼救他們，不是就不管他。」至於網友的酸言酸語，他回答，「不會啊，不理他，因為酸民太多了，理他們幹嘛，會氣死自己。」

▲面對批評，孫姓男網友不以為然，「酸民太多了」。（圖／東森新聞）

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