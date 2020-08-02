　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大樓保全中風！他自拍「救援過程」上傳抖音　慘被網友罵爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名孫姓男網友近日出門，看到大樓管理員疑似中風，趕緊打119報案。同一時間，他拍下整段救援過程，不僅配上抒情音樂，事後還上傳抖音跟爆料公社，卻遭受網友批評，讓他感到不以為然，「酸民太多了」。

影片中可見，身穿白色上衣的大樓保全疑似中風，身體僵硬、眼神渙散，狀態極為不適。孫姓男子見狀，第一時間報案救人，另一位女住戶則一手扶住保全脖子，一手餵對方喝水。

▲▼大樓保全中風！他自拍「救援過程」上傳抖音　慘被網友罵爆。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲大樓保全疑似中風，女住戶協助喝水。（圖／東森新聞）

救護人員獲報到場，立刻協助檢查，但見保全身僵硬，立刻將人抬上救護車，緊急送醫救治，所幸到院後並無大礙。當時孫男將整段救援過程拍下，配上哀傷音樂，上傳到抖音，事後更貼到臉書社團「爆料公社」。

許多網友看完紛紛批評，「救人發抖音也是少見」、「為善怕人不知」、「Errrrr…..為什麼要抖音」、「有種東西叫默默行善」，但也有人留言肯定，「謝謝你救人」、「好險有原PO及時幫助，保全一家一定會感謝你」、「好心會有好報」。

孫男受訪時表示，拍片上傳抖音，只是想提醒網友，如果遇見突發狀況要如何冷靜處理，「要讓人家知道說，高血壓要怎麼救他們，不是就不管他。」至於網友的酸言酸語，他回答，「不會啊，不理他，因為酸民太多了，理他們幹嘛，會氣死自己。」

▲▼大樓保全中風！他自拍「救援過程」上傳抖音　慘被網友罵爆。（圖／東森新聞）

▲面對批評，孫姓男網友不以為然，「酸民太多了」。（圖／東森新聞）

►Kiehl’s「零負評淡斑精華」大容量6400元→3650元

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／趙正宇拿出100萬交保！律師帶SOGO袋子裝錢來了
林心如卸濃妝近距離自拍！　「真實狀態現形」網驚：OMG
臉書曾PO文罵「這家族貪到新境界」！被蘇嘉全告判賠　他出面說
當兵玩「無套極樂趴」！男下面爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大樓保全中風！他自拍「救援過程」上傳抖音　慘被網友罵爆

快訊／哈格比還在長壯！北北基桃7縣市甩「大雨彈」　明天雨更大

比利時工程師曾喪失味覺　接觸者增至310人「疫調比照本土病例」

防颱超前部署　淡海輕軌完成車站防洪巡檢...瞬間風速達9級將停駛

刮刮樂選這天！12生肖「偏財運爆旺」時機揭曉...下次億萬得主就是你

金門增1例牛結節疹疑似案例！蚊蠅騷擾牛隻還會傳播「牛流行熱、藍舌病」

機車騎哪裡才安全！　網曝「這樣騎」離死神最接近：容易被輾死

家中必備調味料！號稱「高手才會用」　老饕分享吃法：義大利麵加10次

Podcast時代來臨！Youtuber跨行拼「聲音」　網解答：有實力比較重要

哈格比海警持續！明2航次受影響停航　颱風估從東北部近海擦邊過

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

大樓保全中風！他自拍「救援過程」上傳抖音　慘被網友罵爆

快訊／哈格比還在長壯！北北基桃7縣市甩「大雨彈」　明天雨更大

比利時工程師曾喪失味覺　接觸者增至310人「疫調比照本土病例」

防颱超前部署　淡海輕軌完成車站防洪巡檢...瞬間風速達9級將停駛

刮刮樂選這天！12生肖「偏財運爆旺」時機揭曉...下次億萬得主就是你

金門增1例牛結節疹疑似案例！蚊蠅騷擾牛隻還會傳播「牛流行熱、藍舌病」

機車騎哪裡才安全！　網曝「這樣騎」離死神最接近：容易被輾死

家中必備調味料！號稱「高手才會用」　老饕分享吃法：義大利麵加10次

Podcast時代來臨！Youtuber跨行拼「聲音」　網解答：有實力比較重要

哈格比海警持續！明2航次受影響停航　颱風估從東北部近海擦邊過

MotoGP／年底4站「全部確定取消」！只能在歐洲跑今年就15場

快訊／趙正宇1小時拿出100萬！律師提「SOGO紙袋」交保證金

快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

徐永明涉收賄200萬　時代力量：若羈押將速予停權

足球員染疫隔離…球賽解說員+嘉賓笑了：感謝新冠！　影片被轟爆慘遭停職

《傳聞中的陳芊芊2》確定開拍！粉跪求「丁禹兮+趙露思」原班人馬

中醫師「硃砂入藥」害鉛中毒！衛福部列禁藥卻7年沒稽查

大樓保全中風！他自拍「救援過程」上傳抖音　慘被網友罵爆

中職／統一獅自主培訓補強　網羅U23國手張竣凱

快訊／宜蘭暗夜不平靜　南方澳漁港「火燒船」灌救阻連環燒船

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

生活熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

輕颱哈格比到家門口還會再增強

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

莊人祥：年底前保證人人都有口罩拿

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

哈格比陸警發不發？氣象局說話了

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

染疫外籍工程師　彰化衛生局匡列371人

本土個案再起？陳時中：5大場所必戴口罩

哈格比速度加快　17縣市豪大雨特報

北高雄天空劇烈變化！海面竄出「2條水龍捲」

更多熱門

相關新聞

國民黨立委南下挺李眉蓁！這5人缺席

國民黨立委南下挺李眉蓁！這5人缺席

高雄市長補選進入關鍵階段，國民黨全黨為力挺候選人李眉蓁選情，祭出甲級動員號召38名立委南下高雄相挺，各個化身成李眉蓁的分身，分別到高雄38區掃街拜票，不過卻有5名委員缺席，甚至還有立委中午前就搭高鐵回台北。對此，對手陳其邁競選總部總幹事趙天麟表示，自己的同志下來幫忙是很正常的事情，「不過我想，是不是認真一點比較好」。

TikTok面臨美封殺　日紀錄片導演：想到30年前日本

TikTok面臨美封殺　日紀錄片導演：想到30年前日本

和比利時工程師有接觸！調查局學員一採陰性

和比利時工程師有接觸！調查局學員一採陰性

市長補選倒數13天　李眉蓁砲轟媒體：選舉選到被殺都不報！

市長補選倒數13天　李眉蓁砲轟媒體：選舉選到被殺都不報！

吳益政挺公務員出國考察　轟執政者不會理財

吳益政挺公務員出國考察　轟執政者不會理財

關鍵字：

抖音保全中風高雄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面