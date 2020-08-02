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哈格比貼著台灣北上「外圍環流觸陸」！增強徵兆出現　一張圖看降雨時程

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▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

▲哈格比颱風外圍環流碰觸台灣東北部陸地。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局2日深夜11時30分持續針對第4號輕度颱風哈格比（HAGUPIT）發布海上颱風警報，預報員徐仲毅指出，清晨到上午這段時間是離台灣最近時候，桃園以北基隆北海岸風雨較大，雖沒有發布陸警，提醒民眾注意風雨；而颱風暴風圈正接近東北部海面，已針對北北基桃南高屏7縣市發布大雨特報。局長鄭明典觀測到，哈格比的強回波連結成帶狀並逐漸環繞起來，是環流增強的徵兆。

氣象局觀測，2日深夜11時的中心位在花蓮東方約260公里海面上，以每小時20公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間之最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑維持80公里。

請繼續往下閱讀...

▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

▲哈格比貼著台灣北上，氣象局發布7縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲哈格比貼著台灣北上，氣象局發布7縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局示警，哈格比中心目前在花蓮東方海面，向西北移動，過去3小時強度並沒有增強，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對東北部海面及北部海面構成威脅，目前仍維持輕颱強度，預計未來仍有稍增強的趨勢。

徐仲毅指出，哈格比逐步北上，將掠過東北角近海之後進入大陸，其外圍環流已經碰觸到基隆北海岸、宜花，受外圍環流影響，中南部也持續有降雨，隨著颱風接近，北台灣降雨持續，到3日（周一）下午、晚上才會減緩，中南部雖距離較遠，也有降雨，一路下到晚上，氣象局已經針對7縣市發布大雨特報，將視實際狀況升級；適逢大潮，提醒低窪地區慎防淹水。

天氣風險公司分析，隨著哈格比颱風逐漸接近，越晚北部的間歇性風雨就會越來越明顯。在颱風和西南風影響期間，分成三階段降雨：

8/3（周一）凌晨至下午－颱風最接近台灣的時段，北北基桃園有一陣一陣的風雨，偶有強降雨發生，預估陽明山區、東北角是降雨最多的地方。

8/3（周一）晚間至8/4（周二）全天－颱風北上遠離後引進西南季風，南部、台東全天有雨，山區同樣有較大累積雨勢；位於背風側的新北、桃園、新竹一帶則容易出現午後大雷雨。

8/5（周三）起－西南季風減弱，太平洋高壓增強，重新接管台灣天氣。各地天氣恢復穩定，僅各地山區有零星的午後雷陣雨。

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