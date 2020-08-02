「線狀回波出現」　鄭明典一張圖曝警訊：在附近的朋友小心！

▲南高屏升級豪雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱哈格比持續朝台灣逼近，其外圍雲系已經開始影響，氣象局稍早擴大大雨特報範圍，其中，台南市、高雄市、屏東縣升級豪雨特報，有局部大雨或豪雨可能，17縣市留意大雨、雷擊及強陣風。氣象局長鄭明典PO圖示警，線狀回波出現！回波附近可能有強陣風，提醒在高雄港附近的朋友小心。

鄭明典下午PO圖示警，線狀回波出現，回波附近可能有強陣風。該篇PO文底下網友紛紛回報當地現況，有網友說，「屏東市大雨中」、「蚵仔寮有人拍到水龍捲」、「台南開始打雷了」、「高雄……大雨中」、「小尺度颮線系統 小心雷擊強風」。

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▲午後大雨特報範圍擴大，17縣市防雨彈。（圖／中央氣象局）

受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局大雨特報範圍擴大，降雨強度方面，台南市、高雄市、屏東縣已升級為豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生；新竹以南至嘉義、台東地區及新北、桃園、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

另外，氣象局也針對「台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。示警地區包含台南市麻豆區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、南化區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、安南區。

▲哈格比颱風1430預報。（圖／中央氣象局）

氣象局下午也持續發布哈格比海警，2日14時的中心位置在花蓮的東南東方約360公里之海面上，以每小時16轉19公里速度，向西北轉北北西進行。

根據最新氣象資料顯示，第4號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在花蓮東南東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對東北部海面及北部海面構成威脅。預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

氣象預報員徐仲毅表示，目前哈格比仍為輕颱，但過去有略為增強，在接下來接近過程中仍有增強，以今晚到明白天最接近台灣，周二之後進入中國大陸，明天是雨勢最明顯時刻。

颱風外圍雲系已開始影響北部東半部陸地，但午後最主要降雨為各地山區、中南部地區，氣象局稍早再度更新大雨特報範圍，包含新竹以南、台東地區及新北、桃園、宜蘭、花蓮山區等17縣市，提醒民眾留意有局部大雨發生的機率。

▲今日受影響的雨區曝光。（圖／記者徐斌慎攝）

由於颱風路徑預報仍不確定性，雖是以海警機率高，但因為颱風路徑有略偏西，已經相當接近台灣陸地，如果太平洋高壓勢力比預期強，路徑可能會再偏西，仍不排除發布陸警。氣象局表示，稍晚會開會討論，預計17:30的預報就會公布是否發布要陸警。

隨著颱風接近，晚上之後在颱風附近的北部、東北部降雨機率提高外，西南風逐漸增強，中南部也會有明顯降雨。明天白天是影響降雨最明顯一天，北部、東北部地區，降雨機率除比今天高，西半部、東北部也可能出現局部大雨或豪雨。

颱風遠離後，周二仍受到低壓帶影響，各地天氣也不穩，一直要到周三、四之後，才會恢復夏季午後雷陣雨天氣型態。

▲雨區預報圖。（圖／翻攝NCDR）

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