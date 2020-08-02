　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「線狀回波出現」　鄭明典一張圖曝警訊：在附近的朋友小心！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南高屏升級豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲南高屏升級豪雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱哈格比持續朝台灣逼近，其外圍雲系已經開始影響，氣象局稍早擴大大雨特報範圍，其中，台南市、高雄市、屏東縣升級豪雨特報，有局部大雨或豪雨可能，17縣市留意大雨、雷擊及強陣風。氣象局長鄭明典PO圖示警，線狀回波出現！回波附近可能有強陣風，提醒在高雄港附近的朋友小心。

鄭明典下午PO圖示警，線狀回波出現，回波附近可能有強陣風。該篇PO文底下網友紛紛回報當地現況，有網友說，「屏東市大雨中」、「蚵仔寮有人拍到水龍捲」、「台南開始打雷了」、「高雄……大雨中」、「小尺度颮線系統 小心雷擊強風」。

請繼續往下閱讀...

▲▼南高屏升級豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲午後大雨特報範圍擴大，17縣市防雨彈。（圖／中央氣象局）

受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局大雨特報範圍擴大，降雨強度方面，台南市、高雄市、屏東縣已升級為豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生；新竹以南至嘉義、台東地區及新北、桃園、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

另外，氣象局也針對「台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。示警地區包含台南市麻豆區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、南化區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、安南區。

▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

▲哈格比颱風1430預報。（圖／中央氣象局）

氣象局下午也持續發布哈格比海警，2日14時的中心位置在花蓮的東南東方約360公里之海面上，以每小時16轉19公里速度，向西北轉北北西進行。

根據最新氣象資料顯示，第4號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在花蓮東南東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對東北部海面及北部海面構成威脅。預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

氣象預報員徐仲毅表示，目前哈格比仍為輕颱，但過去有略為增強，在接下來接近過程中仍有增強，以今晚到明白天最接近台灣，周二之後進入中國大陸，明天是雨勢最明顯時刻。

颱風外圍雲系已開始影響北部東半部陸地，但午後最主要降雨為各地山區、中南部地區，氣象局稍早再度更新大雨特報範圍，包含新竹以南、台東地區及新北、桃園、宜蘭、花蓮山區等17縣市，提醒民眾留意有局部大雨發生的機率。

▲▼1440氣象局預發海警 。（圖／記者徐斌慎攝）

▲今日受影響的雨區曝光。（圖／記者徐斌慎攝）

由於颱風路徑預報仍不確定性，雖是以海警機率高，但因為颱風路徑有略偏西，已經相當接近台灣陸地，如果太平洋高壓勢力比預期強，路徑可能會再偏西，仍不排除發布陸警。氣象局表示，稍晚會開會討論，預計17:30的預報就會公布是否發布要陸警。

隨著颱風接近，晚上之後在颱風附近的北部、東北部降雨機率提高外，西南風逐漸增強，中南部也會有明顯降雨。明天白天是影響降雨最明顯一天，北部、東北部地區，降雨機率除比今天高，西半部、東北部也可能出現局部大雨或豪雨。

颱風遠離後，周二仍受到低壓帶影響，各地天氣也不穩，一直要到周三、四之後，才會恢復夏季午後雷陣雨天氣型態。

▲▼降雨圖。（圖／翻攝NCDR）

▲雨區預報圖。（圖／翻攝NCDR）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
無照少年高速撞！21歲警頭部重創昏迷「這2天是關鍵」　父握護
北高雄海面竄「2條水龍捲」驚悚照曝光！哈格比颱風逼近天空滿是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／輕颱哈格比海上左飄右移暫維持海警　氣象局1740說明

公衛專家質疑「CT值35」太低漏感染者　莊人祥坦言：標準很兩難

中醫師辯「誤用」硃砂　張彥彤怒斥「太夭壽！根本是蓄意謀殺」

媽猶豫「幼兒園」選公立還私立？正反意見戰翻　神人點破關鍵：沒得選

和比利時工程師有接觸！調查局學員一採陰性　聚餐4同學自主管理

北高雄天空劇烈變化！海面竄出「2條水龍捲」持續擴大　網驚：召喚魔動水王

九歌創辦人蔡文甫告別式　文化部長李永得代頒總統褒揚令

「線狀回波出現」　鄭明典一張圖曝警訊：在附近的朋友小心！

快訊／哈格比逼近！南高屏升豪雨警戒17縣市防雨彈　17:30決定是否發陸警

60元轉扭蛋回不去！一顆「50元X5枚」他一看嚇傻　網嘆：隨便看都150起跳

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

LIVE／輕颱哈格比海上左飄右移暫維持海警　氣象局1740說明

公衛專家質疑「CT值35」太低漏感染者　莊人祥坦言：標準很兩難

中醫師辯「誤用」硃砂　張彥彤怒斥「太夭壽！根本是蓄意謀殺」

媽猶豫「幼兒園」選公立還私立？正反意見戰翻　神人點破關鍵：沒得選

和比利時工程師有接觸！調查局學員一採陰性　聚餐4同學自主管理

北高雄天空劇烈變化！海面竄出「2條水龍捲」持續擴大　網驚：召喚魔動水王

九歌創辦人蔡文甫告別式　文化部長李永得代頒總統褒揚令

「線狀回波出現」　鄭明典一張圖曝警訊：在附近的朋友小心！

快訊／哈格比逼近！南高屏升豪雨警戒17縣市防雨彈　17:30決定是否發陸警

60元轉扭蛋回不去！一顆「50元X5枚」他一看嚇傻　網嘆：隨便看都150起跳

LIVE／輕颱哈格比海上左飄右移暫維持海警　氣象局1740說明

小六姪落海失援　47歲叔跳海救人反溺水　送醫不治

中職／陳禹勳懷疑被偷暗號「只能防範」　澄清沒有針對陳傑憲

公衛專家質疑「CT值35」太低漏感染者　莊人祥坦言：標準很兩難

中醫師辯「誤用」硃砂　張彥彤怒斥「太夭壽！根本是蓄意謀殺」

媽猶豫「幼兒園」選公立還私立？正反意見戰翻　神人點破關鍵：沒得選

不斷更新／江國豪連投2k送兄弟3上3下　首局富邦0比0中信

中職／蔣智賢左撲右撲秀美技　守二壘感覺很自在

杜拜塔高度4倍！阿湯哥《不可能7》再破紀錄「1萬英呎高空跳傘」親自上陣

020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

生活熱門新聞

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

輕颱哈格比到家門口還會再增強

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

本土個案再起？陳時中：5大場所必戴口罩

染疫外籍工程師　彰化衛生局匡列371人

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

莊人祥：年底前保證人人都有口罩拿

哈格比速度加快　17縣市豪大雨特報

輕颱哈格比逼近甩雨彈！8縣市大雨特報

比利時工程師最新疫調：3月已有嗅味覺喪失

案469曾到「台中2酒吧」！全程未戴口罩…27人採檢

更多熱門

相關新聞

哈格比速度加快　17縣市豪大雨特報

哈格比速度加快　17縣市豪大雨特報

今年第4號颱風哈格比持續朝台灣東北邊外海逼近，哈格比以每小時16轉19公里速度，向西北轉北北西進行。其外圍雲系已經開始影響，氣象局稍早擴大大雨特報範圍，17縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局表示，稍晚會開會討論，17:30的預報會決定是否要發陸警。

輕颱哈格比長胖快跑奔台灣北部外海　氣象局1440說明

輕颱哈格比長胖快跑奔台灣北部外海　氣象局1440說明

颱風外圍掀2米高浪　墾丁沙灘紅旗禁戲水

颱風外圍掀2米高浪　墾丁沙灘紅旗禁戲水

哈格比颱風將來襲　宜蘭勸離海邊遊客

哈格比颱風將來襲　宜蘭勸離海邊遊客

哈格比進入關鍵期　有機會發陸警

哈格比進入關鍵期　有機會發陸警

關鍵字：

哈格比哈格比颱風颱風氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

輕颱哈格比到家門口還會再增強

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

羅志祥「全部取消追蹤」正式斷開周揚青！

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面