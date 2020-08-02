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颱風外圍環流掀2米高長浪　墾丁沙灘插紅旗禁戲水…遊客難掩失望

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▲受哈格比颱風外圍環流影響，墾丁掀2米長浪，南灣等沙灘插紅旗，禁止遊客戲水 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲受哈格比颱風外圍環流影響，墾丁掀2米長浪，南灣等沙灘插紅旗，禁止遊客戲水 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下雨同）

記者陳崑福／屏東報導

中央氣象局2日上午5時30分對輕颱哈格比發布海上警報，最靠近台灣時間是今晚至明天上半天；但恆春墾丁等海域掀起超過2米以上長浪，基於安全，墾管處在各大沙灘插上紅旗警示，禁止水上活動，讓遊客雖然很失望，但只能遵守規定，致沙灘盪盪，與前一天爆滿戲水遊客形成強烈對比。這也是今年暑假墾丁沙灘首次全面插上紅旗。

▲受哈格比颱風外圍環流影響，墾丁掀2米長浪，南灣等沙灘插紅旗，禁止遊客戲水 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼漁村公園、白沙。

▲受哈格比颱風外圍環流影響，墾丁掀2米長浪，南灣等沙灘插紅旗，禁止遊客戲水 。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據氣象局資料，哈格比上午11時中心位置在鵝鑾鼻東北東方430公里海面上，以每小時16公里速度，向西北轉北北西進行。哈格比中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。
受颱風接近影響，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、綠島、蘭嶼、西南沿海、澎湖、馬祖今天都容易有長浪，其中鵝鑾鼻已有2米以上長浪。

墾管處因此2日一早就派員在南灣等沙灘插起紅旗，禁止遊客戲水，以策安全。原本許多遊客帶著放暑假的孩子要到墾丁玩水，被迫放棄，難掩失望表情。

氣象局表示，明天將是哈格比影響台灣風雨最明顯的時候，各地整天都有機會出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部及東北部地區降雨範圍較廣，有局部大雨或豪雨發生機率，不穩定天氣持續到周二。而明天將是哈格比影響台灣風雨最明顯的時刻。

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