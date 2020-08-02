忘記拿1400元罰單！店員一刷「整天薪水沒了」…網幫Q：怎麼看都客人問題

▲列印完繳費單應該拿去櫃檯繳費。非當事人。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

客人疏失竟差點害店員賠掉1400元，幾乎是一整天薪水！一名超商店員表示，日前有位客人透過機台列印一張1400元的交通罰單，結果印完後沒有把單子從機器取下，其他客人也沒注意到就繼續使用，結帳才發現多出一筆罰單費用，重點是這筆交易「無法取消」，等於是店員必須自行吸收。

原PO在「Dcard」表示，第一位客人印完罰單後，應該要拿著小白單到櫃檯刷條碼繳費，結果對方疑似忘記，把小白單留在機台出單口，第二位客人也沒注意到，就接著列印了高鐵票繳費單，「等我全部刷完條碼，按了客層鍵進入結帳頁面時」，後面那位客人才發現自己被多刷了一筆1400元，最麻煩的是，「票券無法整筆取消+單一取消」，所以他當下沒按結帳鍵，客人就拿不到高鐵票；但按了結帳鍵，客人就得多付1400元的罰單。

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▲所幸店長自認賠錢，沒有扣原PO薪水。非當事人。（示意圖／記者張一中攝）



原PO趕快打電話給副店長，對方詢問總公司後得知，系統設定刷完條碼以後就「無法挽回」，「最終我還是得按下結帳結束這筆交易，但1400元客人不認帳，所以現在我的班欠了一筆1400的帳」，所幸店長後來願意自行吸收，不會讓原PO負擔這筆費用，否則他差點就要無辜損失1400元。

網友紛紛回應，「我的天啊⋯我感受到你的欲哭無淚了，應該先問高鐵那個兩張都要繳嗎，幫QQ」、「怎麼看都是那個客人的問題吧，誰知道那張罰鍰單是誰印的啊」、「補個專業度，車票不能交易取消是因為，當你按下授權，就是跟台鐵高鐵統聯等等等那邊連線，等同於交易成功。」