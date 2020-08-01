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紙本三倍券最後預購開跑！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1、6.3萬金條等抽

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▲振興三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲振興三倍券最後一輪預購，4大超商優惠先看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」今（1）日起為最後一輪紙本預購，至7日止期間每日上午9時至晚上10時都可至4大超商進行預購，只需攜帶健保卡、千元現金或其他可支付工具至超商事務機，即可在15日領取實體紙本券。為搶攻最後人潮，業者也紛紛祭出超殺預購優惠，不僅有咖啡買1送1、購物金免費拿，這次竟然還大手筆抽蘋果電腦與金條，尚未預購的民眾一定要把握機會。

▲振興三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富加碼抽金條。

●7-11
於7-11預購三倍券者憑繳費單可領7-11 100元購物金抵用券（提供2張50元抵用券，8月15日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用，使用期限到9/8，單筆消費限使用1張）、CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠，限8月7日前，每人限購1組、星巴克美式咖啡好友分享券1張，限8月9日前兌換以及使用icash聯名卡（需使用icash功能）或icash Pay支付，再獲40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

●全家
全家預購三倍券憑繳費單享Let’s Café大杯冰美式35元、冰拿鐵特價39元。領券期間則有大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1，兌換時間至9月6日，並加送100元購物金。

●OK mart
OK mart預購三倍券憑繳費單享有大杯拿鐵買1送1、大杯美式買1送3顆茶葉蛋、OK Water買1送1及樂客思甜筒買1送1。

●萊爾富
萊爾富預購三倍券，憑繳費單享咖啡半價優惠、10元抵用金，若於繳費時報手機號碼或出示「Hi-Life VIP」會員條碼，會員將享有8月萊繳費寄取件月月抽MacBook Air i5、Dyson二合一涼風空氣清淨機、象印彈蓋保溫杯480mL及抽會員點數等大獎。

另至8月25日前，若使用三倍券以「Hi-Life VIP」APP會員單筆消費滿100元，即可獲得「線上刮刮樂」抽獎資格，最高可抽中100%消費回饋；消費滿200元，活動結束後加碼抽市值約6.3萬的1台兩黃金條塊。

實體振興三倍券最後預購時間為8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時，領取時間為8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止，提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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振興三倍券預購超商

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