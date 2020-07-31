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「豆漿珍珠、米漿花生雪糕」網驚意外好吃！超商新品全台限量15萬支

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▲▼萊爾富推出2款限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，被網友在批踢踢大讚「意外好吃」。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出2款限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，被網友在批踢踢大讚「意外好吃」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

珍珠控、花生控快來！英國人氣女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）日前在5千萬粉絲追蹤的IG 分享台灣「珍奶雪糕」後，掀起一波珍珠熱潮；而萊爾富超商近日也搶搭風潮，攜手杜老爺和光泉合作，推出2款限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，被網友在批踢踢大讚「意外好吃」、「30元很佛心」！

▲▼萊爾富推出2款限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，被網友在批踢踢大讚「意外好吃」。（圖／萊爾富提供）

▲「豆漿珍珠雪糕」引起話題。（圖／萊爾富提供）

萊爾富表示，這2款冰品是7月29日獨家推出，讓不少「珍珠控」、「花生控」躍躍欲試， 其中「光泉豆漿珍珠雪糕」將富含營養高蛋白的光泉原味鮮豆漿搭配Q彈的珍珠，製成的雪糕散發著一股豆漿的清香與鮮甜感，融合有嚼勁的珍珠，口感更升級。

「光泉米漿花生雪糕」將濃郁香醇的光泉原味米漿，搭配精選花生角，製成的雪糕散發著一股濃郁的花生香，融合有嚼勁的花生顆粒，口感兼具復古與新穎，2款冰品分別在全台限量15萬支，售價皆為30元。

▲▼萊爾富推出2款限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，被網友在批踢踢大讚「意外好吃」。（圖／萊爾富提供）

▲「米漿花生雪糕」將光泉原味米漿，搭配精選花生角。（圖／萊爾富提供）

除了聯名雪糕，萊爾富也推出另一款珍珠新品「冰芒果珍珠牛奶」，售價50元在全台限量販售（國道、遊憩、學校、交通轉運站商圈門市除外），購買單杯可享嚐鮮價45元，該飲品將珍珠結合季節限定的芒果，不僅可吃到Q軟珍珠，還能喝到芒果與牛奶交織的營養風味。

▲▼萊爾富推出2款限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，被網友在批踢踢大讚「意外好吃」。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富也推出另一款珍珠新品「冰芒果珍珠牛奶」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富推出2款限量聯名冰品「光泉豆漿珍珠雪糕」和「光泉米漿花生雪糕」，被網友在批踢踢大讚「意外好吃」。（圖／萊爾富提供）

「豆漿珍珠雪糕」上市不到2天，已有不少網友嘗試，也紛紛在PTT上推薦「豆漿+珍珠那款真的不錯吃」、「豆漿珍珠好吃不會很甜」、「只要有珍珠的都想吃XD」、「豆漿珍珠雪糕+1 吃起來不會太甜 米漿有加花生角 口感也不錯」。此外也有不少網友回味先前在全聯推出並引起話題的「鹹蛋黃珍珠雪糕」，紛紛說「鹹蛋黃珍珠好吃！」「鹹蛋黃意外多人推欸」。

▲▼網友在批踢踢討論冰品。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友在批踢踢討論喜歡的冰品。（圖／翻攝自批踢踢）

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