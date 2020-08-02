好天氣沒了！第4號颱風「哈格比」帶水來台　最快清晨5:30發海警

▲1日生成雙颱。（圖／中央氣象局）



記者柯振中／綜合報導

日本氣象廳在台灣時間1日晚間9點20分說明，輕颱「哈格比」生成，接下來動線將沿著西北方前進。對此，氣象局指出，最快2日清晨5點30分發布海警。臉書粉專「天氣風險」也說，受到颱風影響，局部地區將有間歇性風雨、持續降雨，5日以後才會放晴。而在哈格比生成以前，1日已有今年第三號颱風「辛樂克」生成，今年首次出現「一日雙颱」的狀況。

氣象局指出，「哈格比」1日晚間8點生成，中心位置位在北緯21.4度、東經127.2度，以每小時16公里的速度向西北前進，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺、瞬間最大陣風每秒25公尺，七級暴風半徑80公里。

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此外，在「哈格比」生成以前，第3號颱風「辛樂克」也已經生成，路徑向越南移動，1日晚間8點時，中心位在北緯19.3度、東經107.9度，以每小時13公里的速度向西北西前進，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級暴風半徑150公里。

▼輕颱「哈格比」晚間生成。（圖／翻攝日本氣象廳）



臉書粉專「天氣風險」1日晚間說明，哈格比颱風預計往台灣東方海面接近，最快2日清晨發布海警，2日晚間至3日上午最接近台灣，接著會加速通過台灣東北方近海，「很快的在周一晚間就會遠離我們。」

至於天氣的部分，「天氣風險」指出，由於哈格比小又弱，只有大台北、宜蘭2日、3日會出現間歇性風雨，以及北部山區持續降雨、南部與東部有短暫陣雨，其餘地區風雨感受不明顯。

「天氣風險」提到，颱風2日遠離後，會把西南季風帶上來，各地4日的天氣仍然不穩，南部、台東容易降下大雨，中北部也可能出現午後大雷雨，5日後天氣漸趨穩定。

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▼8月1日生成雙颱。（圖／翻攝日本氣象廳）