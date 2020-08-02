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哈格比就在台灣旁邊「最接近時間」曝　放颱風假？專家說話了

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，哈格比今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約490公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

哈格比就在台灣旁邊！中央氣象局今天（2日）清晨5時半發布今年第4號颱風「哈格比」（Hagupit）海上颱風警報。至於有民眾關心是否可能放颱風假？對此，天氣風險公司也說話了。

「看得到颱風中心了」，氣象局長鄭明典今在臉書PO出一張雷達回波圖表示，哈格比的旋轉中心已進入雷達的偵測範圍，表示距離已經不遠；颱風外圍雲帶到達前，大部分地方還是會有大太陽，氣溫會偏高，這時建議不要和平常一樣去戲水，因為颱風在附近，比較容易出意外，尤其是海邊。

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鄭明典也說，海上颱風警報發了，意思就是很多人要留守，以防萬一，「當然，這一次的評估，風險等級是低的，比較擔心的是海面上的狀況！」

▼鄭明典說，哈格比的旋轉中心已進入雷達的偵測範圍，表示距離已經不遠。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣風險公司1日晚間則在臉書提到，哈格比颱風預計將往台灣東方海面接近，颱風在今晚至周一上午最接近台灣，然後加速通過台灣東北方近海，很快在周一晚間就會遠離。

天氣風險指出，風雨方面，由於颱風既小又弱，只有周日至周一在大台北、宜蘭有間歇性的風雨，另外，北部山區降雨的持續時間也會比較長；南部與台東受到外圍環流的影響有些短暫陣雨，其他地方的風雨感受不明顯，所以更不用想要放颱風假了。

天氣風險說，颱風在周一遠離後，緊接著會把西南季風帶上來；周二各地的天氣仍然不是很穩定，南部、台東容易有較大雨勢，另中部以北也會有午後大雷雨；周三過後高壓重新接管，天氣恢復穩定。

▼王品翔說，哈格比周一距離台灣相對最近，影響最明顯。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，哈格比中心氣壓1000百帕，今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約490公里海面上，以每小時15公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預測，哈格比周一清晨5時中心位置在宜蘭的東方約190公里海面上。

氣象局指出，颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據氣象局資料，各地未來120小時內受哈格比颱風7級風暴圈的侵襲機率，以基隆市40%最高，其次為台北市34%、宜蘭縣33%、新北市30%、桃園市24%、連江縣17%、新竹市15%、新竹縣15%、花蓮縣13%、苗栗縣9%等。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東半部白天受到颱風外圍水氣影響，有短暫陣雨，西半部、各地山區午後有短時大雨或豪雨發生機率；晚上颱風更接近，北部傍晚開始有短暫陣雨或雷雨，越晚雨越大，其中又以大台北、基隆北海岸最為明顯。

王品翔表示，哈格比朝西北西方向往台灣東北方海面接近，所處環境有利於強度發展，至於會不會到輕度颱風上限或中度颱風下限，則還要再觀察，而會不會發陸上警報也要再看。

王品翔說，哈格比周一距離台灣相對最近，影響最明顯，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中北台灣、東北部有局部大雨或豪雨；下半天颱風北上往東海前進，但環境偏南風，至周二上半天，各地雲量較多。

王品翔提醒，周二中南部、東南部要注意颱風尾巴帶上來的水氣，有局部短暫陣雨或雷雨，不排除局部大雨；另外，西半部、各地山區午後有局部大雨或豪雨。

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