官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！漁業署無奈：不像三倍券，一下子能炒熱

▲基隆正濱漁港。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

漁業署6月3日宣布啟動「漁港評鑑」活動，至10月31日截止，共30處漁港參與，邀請專家和秘密客到現場評鑑外，也號召全民一起投票，盼增加全民旅遊豐富性，改善各漁港環境等多元服務。不過，官員向《ETtoday新聞雲》透露，民眾投票率極低，累計只有幾百票，漁業署表示，會再多舉辦活動，提升熱度。

漁業署記者會當天坦言，漁港都很漂亮，但缺點就是部分環境可能不太好，都是未來要努力的部分，否則每年花10幾億經費，有無花在刀口上及正當性，都可以再檢討，讓建設更好，重點是接下來目標希望「全民參與」，讓民眾知道漁港的重要，一起愛護漁港。漁業署署長張致盛說，漁港功能複雜，沒管制，任何人都可去，最重要考量是「環境要好」，但光這點就要花很多心力。

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官員指出，只是全民參與真的太低，大部分民眾觀念是「漁港是漁民在用」，很多事情也無法達成，變成「不是我的事情、不是我的關係」，說到底就是無法有切身體會。漁業署向《ETtoday新聞雲》表示，活動開始1個多月，還需要推廣活動，有關評鑑部分，可以考慮的點很多，希望暑假期間，透過各種集會、活動，提升民眾參與度，票數都還在統計。

▲台南安平漁港。（圖／漁業署提供）



漁業署提到，這次活動最主要還是以「環境清潔」為主，希望喚起一般民眾跟漁民注意，尤其漁港最近幾年受到重視，讓還不是這麼關心此議題的人，透過這段時間的「親海作為」，將漁港當成未來親近海洋環境的重要區域。

漁業署更是無奈重申，雖然接下來會透過各種活動，提升熱度，但參與度不高，確實有些一開始大家不是很重視，不過還是得適當推廣，這不像三倍券，一下子就可炒熱起來。漁業署強調，回歸根本問題，「基本功」要做好，後續才會有具體成效，終於目標是大家共同參與監督，讓漁港不管在環境、設施等，都愈來愈親近全民。

漁業署強調，若民眾有興趣，相關活動都可至漁業署臉書粉絲專頁查詢，活動時間至10月31日，只要下載「漁港評鑑」APP，就可填寫問卷，並在漁業署臉書粉絲專頁按讚，每月都會抽出精美伴手禮。

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