　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！漁業署無奈：不像三倍券，一下子能炒熱

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼基隆正濱漁港。正濱漁港,彩虹屋,台北威尼斯,彩色漁村。（圖／記者湯興漢攝）

▲基隆正濱漁港。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

漁業署6月3日宣布啟動「漁港評鑑」活動，至10月31日截止，共30處漁港參與，邀請專家和秘密客到現場評鑑外，也號召全民一起投票，盼增加全民旅遊豐富性，改善各漁港環境等多元服務。不過，官員向《ETtoday新聞雲》透露，民眾投票率極低，累計只有幾百票，漁業署表示，會再多舉辦活動，提升熱度。

漁業署記者會當天坦言，漁港都很漂亮，但缺點就是部分環境可能不太好，都是未來要努力的部分，否則每年花10幾億經費，有無花在刀口上及正當性，都可以再檢討，讓建設更好，重點是接下來目標希望「全民參與」，讓民眾知道漁港的重要，一起愛護漁港。漁業署署長張致盛說，漁港功能複雜，沒管制，任何人都可去，最重要考量是「環境要好」，但光這點就要花很多心力。

請繼續往下閱讀...

官員指出，只是全民參與真的太低，大部分民眾觀念是「漁港是漁民在用」，很多事情也無法達成，變成「不是我的事情、不是我的關係」，說到底就是無法有切身體會。漁業署向《ETtoday新聞雲》表示，活動開始1個多月，還需要推廣活動，有關評鑑部分，可以考慮的點很多，希望暑假期間，透過各種集會、活動，提升民眾參與度，票數都還在統計。

▲▼台南安平漁港。（圖／漁業署提供）

▲台南安平漁港。（圖／漁業署提供）

漁業署提到，這次活動最主要還是以「環境清潔」為主，希望喚起一般民眾跟漁民注意，尤其漁港最近幾年受到重視，讓還不是這麼關心此議題的人，透過這段時間的「親海作為」，將漁港當成未來親近海洋環境的重要區域。

漁業署更是無奈重申，雖然接下來會透過各種活動，提升熱度，但參與度不高，確實有些一開始大家不是很重視，不過還是得適當推廣，這不像三倍券，一下子就可炒熱起來。漁業署強調，回歸根本問題，「基本功」要做好，後續才會有具體成效，終於目標是大家共同參與監督，讓漁港不管在環境、設施等，都愈來愈親近全民。

漁業署強調，若民眾有興趣，相關活動都可至漁業署臉書粉絲專頁查詢，活動時間至10月31日，只要下載「漁港評鑑」APP，就可填寫問卷，並在漁業署臉書粉絲專頁按讚，每月都會抽出精美伴手禮。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
羅志祥被掀情變3個月後笑了 　1張照片釣出春風
清純女星當小三「1個月52次」榨乾情夫！22歲絕美女兒曝光
快訊／找到人了！癌末女兒「穿藍色禮服」想見媽最後一面　母將到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

懸日美景又來了！台北市峨眉街、忠孝東西路「8/7起連6晚都能看」

暑假遛小孩就去這！衝台南「賞紫斑蝶」　生態體驗課程週週開

快訊／找到人了！癌末女兒「穿藍色禮服」想見媽最後一面　母將到醫院探視

官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！漁業署無奈：不像三倍券，一下子能炒熱

頭獎31億創新高別再錯過！這3星座本周擁「五星級運勢」　巨蟹股票翻倍賺

Uber司機遭伸褲管摸鳥！惡乘客甩2000裝無辜：錢太少？　網怒爆「露出馬腳了」

小孩暑輔1240元！「媽拿三倍券」跑超商、指定銀行…全遭拒收　無奈炸

全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱　有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩

快訊／2縣市大雨特報！　午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

你沒2次機會打造「第一印象」　3元素影響「專業態度」錯失300萬生意

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

懸日美景又來了！台北市峨眉街、忠孝東西路「8/7起連6晚都能看」

暑假遛小孩就去這！衝台南「賞紫斑蝶」　生態體驗課程週週開

快訊／找到人了！癌末女兒「穿藍色禮服」想見媽最後一面　母將到醫院探視

官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！漁業署無奈：不像三倍券，一下子能炒熱

頭獎31億創新高別再錯過！這3星座本周擁「五星級運勢」　巨蟹股票翻倍賺

Uber司機遭伸褲管摸鳥！惡乘客甩2000裝無辜：錢太少？　網怒爆「露出馬腳了」

小孩暑輔1240元！「媽拿三倍券」跑超商、指定銀行…全遭拒收　無奈炸

全台最可愛「蔡桃貴主題捷運站」開箱　有超Q立牌、還有1:1遊戲屋能玩

快訊／2縣市大雨特報！　午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

你沒2次機會打造「第一印象」　3元素影響「專業態度」錯失300萬生意

懸日美景又來了！台北市峨眉街、忠孝東西路「8/7起連6晚都能看」

求救！流理台變菜渣游泳池　8招水管阻塞必殺技

大聯盟公布最新檢測報告　上周6人染疫確診率0.05%

保值金飾也瘋旅行　汽車、行李箱變萬元足金串飾

新鮮人起薪甩22k　三大產業起薪冠軍是這間大學

被馬英九基金會批「跟消費券差太多」　政院談時間成本：三倍券更方便！

限量600部、352萬起！BMW「X7 Dark Shadow」暗影特仕帥到沒朋友

就是不爽戴臉上！倫敦男「口罩當丁字褲」上街秀腹肌　路人傻眼

租屋20年！「舊冷氣狂噴保麗龍屑」內行曝快換掉　1關鍵分辨：換窗型最省

可愛爆擊！玩具總動員玩具趴、175公分巨大史努比　全台4大卡通聯名店盤點

工作太累...玻璃工人等紅燈睡著　路人狂拍叫不醒！消防破窗救援

生活熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

癌末女兒穿藍色禮服想見媽最後一面　母將到醫院探視

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

921前夕也這樣？嘉義天空「血紅末日」焚燒

抽動滋券意外揭穿男友秘密：我被騙了8年

烏山頭親水公園玩！台南情侶「下體長皰疹」怒1星

三倍券攪爛成雪花　經濟部回應了

兒樂破天荒100元無限玩！邊緣人爽翻

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

健身網紅爬澎湖玄武岩　影片遭灌爆下架

嬤遭撞冤死！亡魂顯靈吐線索...警速逮兇嫌到案

全台高溫！海巡署：這5樣千萬別放車上

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

論文網第2名身分曝光　「樓鳳碩士」爆紅

更多熱門

相關新聞

傳印尼進口虱目魚477公噸流入國內市場

傳印尼進口虱目魚477公噸流入國內市場

漁業署今（21日）指出，近期不肖業者謠傳有民意代表從印尼進口虱目魚影響國產虱目魚產銷，鄭重澄清與事實不符。依據關務署統計資料，今年1至6月從印尼進口冷凍虱目魚573公噸，確實較去年同期增加477公噸，但增加魚貨經查證為遠洋漁業公司進口作為延繩釣魚餌。

台中港墜海釀4死！5兒女重回現場招魂：爸爸回來

台中港墜海釀4死！5兒女重回現場招魂：爸爸回來

漁業署預告修正：禁止捕撈大白鯊、巨口鯊

漁業署預告修正：禁止捕撈大白鯊、巨口鯊

賣10片虱目魚肚捐贈1片當愛心

賣10片虱目魚肚捐贈1片當愛心

男子陳屍麗水漁港　警初判無外力

男子陳屍麗水漁港　警初判無外力

關鍵字：

漁港評鑑金鑑漁港漁業署漁港張致盛

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

癌末女兒穿藍色禮服想見媽最後一面　母將到醫院探視

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面