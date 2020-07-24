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一夜狂賺42萬元！東南夜市「這一攤尷尬了」三倍券業績掛蛋：沒人買200啦

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網搜小組／鄺郁庭報導

三倍券發放以來，各商圈、夜市、傳統市場陸續反映「振興」有感，營業額平均提升2至3成，預估創造消費效益可達1,000億元。雲林東南夜市因開放使用三倍券，一晚就賺進共約42萬元，攤商各個笑瞇瞇，直呼生意收入很有感。其中卻傳出有一攤三倍券業績慘掛蛋，成為近500個攤位中，少數笑不出來的店家。

本站20日報導《雲林東南觀光夜市全面實收振興券　攤商笑了！一夜收兌42萬餘元》，雲林縣西螺鎮東南觀光夜市為了振興商攤經濟收入，由夜市管理處挺身作為攤商的靠山，所有攤商收了民眾振興券後，收攤時向管理處登記兌現。19日第一次實行兌換了約42萬元，攤商終於展露笑顏，認為多虧振興券，多少彌補一點之前少收的收入。

根據《TVBS》報導，其中卻有一攤的三倍券業績「掛零」，就是許多人都超愛的點心「地瓜球」，總幹事黃建發透露，因為地瓜球一份賣30元，但店家收三倍券不找零，若以三倍券最低幣值200元來計算，消費者要帶走7份並多付10元。

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▲雲林縣東南觀光夜市全數攤商一同實行收取振興券，一夜總收達42萬餘元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣東南觀光夜市全數攤商一同實行收取振興券，一夜總收達42萬餘元。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃建發就說，沒有民眾會一次買地瓜球買到200元，就算真的買滿200元，可能也吃不完。不過也因為夜市湧進人潮，地瓜球攤販還是能靠現金交易彌補收入，就算三倍券抱蛋，應該還是能開心數錢。

據悉，雲林縣西螺鎮東南觀光夜市為雲林縣三大夜市之一，吃喝娛樂生活用品總攤數逾500攤，每星期日晚間營業，一日人潮可達6千人次以上。20日晚上管理處不定時廣播宣導，告知逛夜市民眾在東南夜市中每一攤都能使用振興券，許多攤商更自製小紙牌寫上「歡迎使用3倍券」，也有許多攤商推出使用振興券即可有折價優惠或是加碼送贈品，吸引民眾消費。

ET快訊
夜市一晚狂賺42萬　「這一攤尷尬」三倍券業績掛蛋
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