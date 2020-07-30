菜販夫妻討生活遇死劫！「公路坦克」撞殺同赴黃泉　女兒淚崩喚不回爸媽

▲彰化大城貨櫃車闖紅燈撞自小客車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮1名68歲蘇姓民眾今(30)日清晨駕駛自小客車，載著妻子周婦要到雲林販售菜苗，行經台17線彰化縣大城鄉村南路時，26歲陳姓駕駛正巧開著貨櫃車貪快闖紅燈攔腰撞飛，蘇男卡在車內無法動彈，而周婦疑似被噴飛車外，2人當場無呼吸心跳送醫仍不治，警方通知家屬到場時，女兒更是淚崩泣不成聲，令人鼻酸。

▲彰化大城貨櫃車闖紅燈撞飛自小客車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起車禍發生在清晨大城鄉村南路36巷往北約250公尺(台17線上)，消防隊據報後派遣大城及芳苑分隊前往處理，一到現場發現蘇姓駕駛夾在車內、而周婦則是倒臥在車旁，頭部及胸部重擊，2人皆無呼吸心跳，趕緊送往二林基督教醫院急救，仍不治身亡。

▲警消人員搶救受困在車內的蘇男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蘇姓駕駛得知撞死人後沒有離開，也向警方坦承，清晨車輛少，一時貪快闖紅燈肇禍，芳苑分局交通分隊長陳駿瑋指出，此起事故經警方調查陳姓貨櫃車駕駛行經肇事路口疑似違反號誌管制，現場對陳姓駕駛實施酒測，呼氣值為0.03MG/L。

▲周婦倒臥在車外無法動彈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方目前已經陳男依過失致死移送，而蘇姓駕駛夫妻遺體則由家人領回，下午也將報請檢察官相驗，芳苑警方同時呼籲民眾，行車務必遵守號誌管制，並集中精神注意車前及周邊行車狀況，避免意外發生。

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