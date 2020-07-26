漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境：政府要搞清楚「國人想要什麼」

▲苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

暑假知名景點民眾報復性旅遊，人潮爆量，對比全台各地約有220多個各類型漁港，不少漁港雖有特色，卻吸引不了全民前往意願。雲林活力海岸工作協會向《ETtoday新聞雲》表示，政府一直都有在做改善，但真正想要改變情況，就必須搞清楚國人心中想要什麼？並且有「具體規劃」。

活力海岸工作協會理事長廖榮祥說，國人旅遊型態不同，到漁港的人，有的買魚，有的釣魚或看船、看美景，人人要的東西都不一樣，民眾的休閒娛樂，對漁港型態而言，政府需有資料出來，才知道各漁港資源需求是什麼？也才能有適當分配，進而跟民眾結合，否則政府一直做，只會多花人民納稅錢。

請繼續往下閱讀...

廖榮祥表示，漁港功能牽涉很多，不是只有要出海抓魚，政府還要做的一點是跟「海洋生態」結合，未來才有機會提升漁港價值。以現況為例，很多漁港都要廢掉，若真有心想改變，必須整體的做，不能針對單一觀光漁港。

▲新北市瑞芳區鼻頭漁港。（圖／記者湯興漢攝）



廖榮祥感嘆說，雲林箔子寮漁港也曾整理到很棒，最後也是沒落，政府的錢都白花，且漁港對很多人而言大同小異，小漁港也不可能跟高雄港、基隆港有咖啡廳等較大漁港一樣，甚至有的幾乎沒作用，但實際各漁港卻都有特色，政府得完整思考，整理一套「想讓民眾得到怎樣的漁港」，區分後整體規劃，就可以做的更完美。

廖榮祥也點出，經營漁港長久之計，不是政府經營，永遠只會花人民納稅錢，垃圾請人掃，增加就業機會就好，漁港是漁民、漁船進進出出的地方，若使用者維護觀念提升，就不用再花錢清理環境，這些錢反而還能用在別的建設。廖榮祥認為，政府要幫忙提升，不能採「禁令式」，會引起對立，目的還是要回歸「如何提升國人去疼惜漁港」，再來要帶動觀光就會有好成效。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來