　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境：政府要搞清楚「國人想要什麼」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣首座商業規模離岸風場海洋風電，位於苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海。（圖／記者湯興漢攝）

▲苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

暑假知名景點民眾報復性旅遊，人潮爆量，對比全台各地約有220多個各類型漁港，不少漁港雖有特色，卻吸引不了全民前往意願。雲林活力海岸工作協會向《ETtoday新聞雲》表示，政府一直都有在做改善，但真正想要改變情況，就必須搞清楚國人心中想要什麼？並且有「具體規劃」。

活力海岸工作協會理事長廖榮祥說，國人旅遊型態不同，到漁港的人，有的買魚，有的釣魚或看船、看美景，人人要的東西都不一樣，民眾的休閒娛樂，對漁港型態而言，政府需有資料出來，才知道各漁港資源需求是什麼？也才能有適當分配，進而跟民眾結合，否則政府一直做，只會多花人民納稅錢。

請繼續往下閱讀...

廖榮祥表示，漁港功能牽涉很多，不是只有要出海抓魚，政府還要做的一點是跟「海洋生態」結合，未來才有機會提升漁港價值。以現況為例，很多漁港都要廢掉，若真有心想改變，必須整體的做，不能針對單一觀光漁港。

▲▼新北市瑞芳區鼻頭漁港。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市瑞芳區鼻頭漁港。（圖／記者湯興漢攝）

廖榮祥感嘆說，雲林箔子寮漁港也曾整理到很棒，最後也是沒落，政府的錢都白花，且漁港對很多人而言大同小異，小漁港也不可能跟高雄港、基隆港有咖啡廳等較大漁港一樣，甚至有的幾乎沒作用，但實際各漁港卻都有特色，政府得完整思考，整理一套「想讓民眾得到怎樣的漁港」，區分後整體規劃，就可以做的更完美。

廖榮祥也點出，經營漁港長久之計，不是政府經營，永遠只會花人民納稅錢，垃圾請人掃，增加就業機會就好，漁港是漁民、漁船進進出出的地方，若使用者維護觀念提升，就不用再花錢清理環境，這些錢反而還能用在別的建設。廖榮祥認為，政府要幫忙提升，不能採「禁令式」，會引起對立，目的還是要回歸「如何提升國人去疼惜漁港」，再來要帶動觀光就會有好成效。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
艾成娶王瞳驚傳「有變數」卡關！　男方家人得知這1件事反對復合
李眉蓁論文門意外讓「雷政儒命案」浮出！名醫兒軍中上吊亡　網一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境：政府要搞清楚「國人想要什麼」

大公開！旅行社推深入華航園區限量行程　能參觀模擬客艙、體驗空服員養成

實測對發票都市傳說！　他多一個動作連中4張「爽領1600元」：我信了

快訊／大雨特報地區曝！　午後防「強對流雷雨彈」連炸3天

酪梨要吃MIT！　農委會說「國內獨創」這樣吃最營養

快訊／被搖醒！05：33台中規模4.1地震　最大震度4級

麵泡15分鐘影響口感！「禁外帶」遭客人負評　老闆氣炸：都提前說了

超狂5大媽「自備鍋物」占超商！併桌圍圈嗨開趴　網友氣瘋

「黑心海鮮」流入全台！名單驚見五星飯店　老闆倉庫堆3000kg問：嚴重嗎

夜衝上山趴趴走！合歡山「武嶺亭」凌晨2:00變夜市　警急呼籲

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境：政府要搞清楚「國人想要什麼」

大公開！旅行社推深入華航園區限量行程　能參觀模擬客艙、體驗空服員養成

實測對發票都市傳說！　他多一個動作連中4張「爽領1600元」：我信了

快訊／大雨特報地區曝！　午後防「強對流雷雨彈」連炸3天

酪梨要吃MIT！　農委會說「國內獨創」這樣吃最營養

快訊／被搖醒！05：33台中規模4.1地震　最大震度4級

麵泡15分鐘影響口感！「禁外帶」遭客人負評　老闆氣炸：都提前說了

超狂5大媽「自備鍋物」占超商！併桌圍圈嗨開趴　網友氣瘋

「黑心海鮮」流入全台！名單驚見五星飯店　老闆倉庫堆3000kg問：嚴重嗎

夜衝上山趴趴走！合歡山「武嶺亭」凌晨2:00變夜市　警急呼籲

房屋抓漏靠「打針」　3種滲漏水狀況有解

賓士戴姆勒計畫「再」裁員3萬多人　成本削減方案無限期擴大執行

高溫不斷！5~7月熱傷害跑急診人次「創10年新高」國健署3點提醒防中暑

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

大谷翔平周一睽違693天登板　菊池雄星、前田健太同日先發

新莊人也能享受點咖啡送早餐　新北第一家客美多咖啡7/31插旗宏匯廣場　

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境：政府要搞清楚「國人想要什麼」

賈靜雯祖孫三代高顏值同框！　3歲Bo妞暴風成長…一開口「門牙掉了」網全融化

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

桃園「無人機狂衝左轉攻擊」受害者曝！目擊駕駛：超傻眼　監視器還原真相

關穎兒子搶氣球不成...下秒裝沒事　Bo妞「一個眼神殺」瞬間擊退XD

生活熱門新聞

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

男對發票只中200！　下秒竟變700

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

快訊／被搖醒！05：33台中規模4.1地震　最大震度4級

報復玩！合歡山「武嶺亭」凌晨像夜市

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

全台高溫！海巡署：這5樣千萬別放車上

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

「婚禮被放鴿子」友失蹤　他打聽狀況：斷交嗎

快訊／大雨特報！　午後防「強對流雷雨彈」連炸3天

男乘客「國道開摸」Uber司機！褲內狂摸丟2000閃人

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

更多熱門

相關新聞

新北水環境結合漁港轉型

新北水環境結合漁港轉型

全國水環境計畫經費於新北市漁港建設，2018年將低使用港、已廢除港，拆堤以恢復自然海岸景觀；2019年以「水與環境」結合漁港轉型為目標，進行包含龜吼漁港、淡水第一漁港等改善工程。新北市政府漁業處表示，感謝前瞻水環境計畫經費支持，將漁港環境進行改善，既恢復海岸自然生態，也保留民眾親水空間。

官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！

官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！

報復性旅遊發威！金門5天湧入1.8萬遊客

報復性旅遊發威！金門5天湧入1.8萬遊客

東南夜市「這攤尷尬了」：三倍券業績掛蛋

東南夜市「這攤尷尬了」：三倍券業績掛蛋

澎湖哥犀利文「別出了本島不帶腦」

澎湖哥犀利文「別出了本島不帶腦」

關鍵字：

漁港漁業署雲林活力海岸工作協會廖榮祥國旅報復性旅遊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

Nissan GT-R爆改千匹馬力遇對手

陸版《想見你》卡司曝！　網崩潰：誰演得過柯佳嬿

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面