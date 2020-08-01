2020年心豐藝術節七甲登場　花卉與藝術結合的豐富視覺饗宴

▲2020年心豐藝術節七甲登場，展開一場花卉與藝術結合的豐富視覺饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

心豐藝術節8月1日在艷陽下熱情登場，市長黃偉哲一早就來到七甲花卉園區，在許又仁、鄭佳欣議員以及文化局、歸仁區長、歸仁農會、七甲產銷班等陪同下一一參觀七甲花卉產銷班的精采花藝展和這次活動的各項主題設計，市長黃偉哲熱情肯定每一家園藝行對本次藝術結合園藝的活動嘉許之外，也一一的和店家合影。

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文化局長葉澤山表示，在七甲花卉園區辦理活動，是讓民眾可以看到整修期間的歸仁文化中心，依然在南關線綻放藝文的訊息，王定宇委員也肯定本次活動的辦理，希望南關線的藝文活動將來更可以結合其他地方特色跨大辦理。



歸仁文化中心於南關線扮演藝文推廣的重要角色，正值前瞻計畫整建期間，市長黃偉哲希望讓藝文能量能延續，持續推廣藝文活動向下扎根，文化局特別於暑期期間規劃另類的藝術體驗活動，邀請社區、藝術團隊於8月1日至2日在七甲花卉園區辦理「心花藝放~2020心豐藝術節」，一系列以花為主題的藝術活動，並結合適逢20週年的七甲花卉園區花卉展，讓民眾近距離接觸藝術也同時沉浸大自然的懷抱，帶給民眾豐富的視覺饗宴。





開幕展演特別邀請知名劇團「身聲劇場」帶來「希望之翼擊樂與高蹺」，高蹺造型以希望之翼的展翅精神打造強力視覺造型，再結合創意森巴鼓，充滿感官震撼與絢爛色彩的獨特演出，將為七甲花卉園區帶來濃濃的嘉年華氣息。在身聲劇場震撼的開幕之後，舞台區兩天活動也將陸續邀請在地藝術團隊「飛揚民族舞團」、「藝姿舞集」和「台南市民族管絃樂團」陸續帶來一系列與花結合的演出，為民眾帶來精采的節目。



此外視覺藝術「花露露藝術體驗區」以行動美術館的形式將藝術帶入社區，規劃有「陳春陽鄉土油畫創作展」及「王徵吉野鳥詩情暨張萬興花系列攝影展」，於園藝布置中呈現作品的鄉土風情及大自然美妙的鏡頭，提供民眾體驗大自然與藝術相襯的獨特視覺饗宴。



正值七甲花卉園區產銷班成立20週年，黃毅斌班長邀請10間產銷班班員，共同推出各具經營特色的主題花展，讓七甲花卉園區點綴成繽紛多彩的大花園，參加民眾並可至服務台參加爭豔區票選活動，選出心目中最佳花展設計的園藝業者，帶動賞花之外的樂趣。



精彩的系列活動也邀請關廟青、稻草人說故事團等單位共襄盛舉，規劃有「花莎莎故事屋」、「花格格市集」、「花蛇蛇奇幻之旅」、「街頭藝人互動秀」等，帶領民眾體驗多元有趣的活動；「愛的路上我和你」由永大食品生技股份有限公司和老實農場特別贊助現場1000袋果汁冰角，在炎炎夏日提供民眾憑5張發票即可換取冰涼飲料的公益活動。

・被稱為「地表最強磨皮神器」