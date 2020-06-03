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台北花卉營業額掉1.5億　邀大家畢業季用力買花

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▲▼黃珊珊主持防疫記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲黃珊珊主持防疫記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應國內疫情趨緩，各大場館逐步解禁，各級學校在防疫標準下也恢復舉辦畢業典禮，台北市副市長黃珊珊3日主持疫情記者會，大力推廣花卉，她說，花卉公司受疫情影響非常嚴峻，營業額4個月掉了1.5億，現在畢業季在即，希望大家拿到振興券可以用力採買花卉。

黃珊珊表示，北市花卉公司在疫情期間受影響非常嚴峻，農產、漁產是民生必需品，民眾一定會買蔬果、買魚買肉，但不一定會買花，因此花卉公司營業額4個月掉了1.5億，現在畢業季在即，希望大家拿到振興券可以用力採買花卉，台灣花卉是非常好的品質，希望畢業季大力推廣。

台北花卉公司指出，畢業季國產熱門花卉有文心蘭、洋桔梗、火鶴、百合、向日葵等，不同的花卉各有獨具意義的花語，文心蘭象徵鵬程萬里展翅飛翔、洋桔梗表達真心、火鶴象徵鶴立雞群、百合代表圓滿順利、向日葵則象徵璀璨光輝，用花卉來傳遞心意，留下畢業的滿滿感動與回憶。

配合畢業季檔期，台北花市在大安森林公園及圓山花博公園的玻璃花屋，也會運用畢業季常用花卉以及主題進行展出，歡迎民眾在疫情趨緩的情況下，多多走出戶外，前往玻璃花屋參觀，除可紓緩身心外，也可挑選心目中的畢業季用花。畢業季相關花卉除了可在花市、花店採購，家樂福、全聯、楓康的部分分店也可以買到，民眾可就近採購。

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