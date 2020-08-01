「大手牽小手 親子封街趴 」南島路登場　黃偉哲：祝福大小朋友度過快樂暑假

▲台南市家庭教育中心，於南島路封街舉辦「大手牽小手 親子封街趴」活動，近千名大小朋友攜手體驗許多好玩遊戲，市長黃偉哲特別到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市家庭教育中心，1日於南島路封街舉辦「大手牽小手 親子封街趴」活動，近千名大小朋友攜手參與，體驗好玩遊戲，市長黃偉哲特別到場同樂，為參加闖關遊戲的親子們加油打氣，期盼活動的溫馨歡樂氣氛，增進親子間的互動與情感交流，黃偉哲也提醒大家重視防疫措施，希望所有市民朋友都能健康的過暑假。





市長黃偉哲感謝父母們重視家人關係及家庭功能，帶著孩子一同前來參與封街趴，為孩子留下一次難忘的童年回憶。黃市長表示，打造南市為一個幸福宜居的環境是市府團隊一直以來努力的目標，團隊將持續努力，讓每個家庭都充滿愛與溫暖，讓孩子們能在成長過程中感受到家庭的支持力量，安心的長大。





台南市家庭教育中心表示，暑假是出門遊玩、與家人相處、增進親子關係的好時機，此次在市府前的南島路辦理封街趴活動，設立親子闖關區、復古童玩區、手部彩繪區等多項好玩有趣的活動，主要想藉此推廣親子同樂，進一步提升家庭成員間的親密感，將有助於孩子們身心健全的發展。





今日「大手牽小手 親子封街趴」在市長黃偉哲帶領現場來賓們按下水晶球後正式展開，現場邀請「愛家515舞蹈比賽」特優的吉尼斯幼兒園與新南國小帶來活力十足的舞蹈表演；另外，親子闖關區、街頭藝人的魔術與氣球秀，小小警察及小小消防員的體驗，以及長榮女中時尚造型科與美容科所帶來手部彩繪童趣小圖等一系列豐富的動態、靜態的活動，讓所有參與的家庭人人帶著笑容，滿載而歸。





立委林俊憲及台南市議員蔡旺詮、蔡淑惠、沈震東、李啟維、陳怡珍、Ingay Tali穎艾達利、林易瑩等貴賓皆到場同歡共樂，祝福活動圓滿成功。

・被稱為「地表最強磨皮神器」