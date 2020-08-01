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2020台南七股海鮮節盛大開幕摸蛤人潮大爆滿　黃偉哲力推薦好吃好玩好去處

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▲「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與開幕活動，並力推這場好吃好玩好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與開幕活動，並力推這場好吃好玩好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，1日在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與，推薦觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，與產地直送尚青尚讚的七股「七寶生鮮」，黃偉哲大讚七股海鮮節有好吃的海鮮，好玩的親水活動，還有許多買買吃吃逛逛的市集，呼籲全國民眾來這裡花振興三倍券最划算。

▲「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與開幕活動，並力推這場好吃好玩好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，感謝台江國家公園、雲嘉南濱海國家風景區管理處兩個中央單位，營造台南濱海如此豐富美好的觀光環境，也感謝觀旅局、七股區公所以及在地社區協會、觀光業者等不遺餘力的支持活動，讓海鮮節活動越來越受歡迎。每年一度的七股海鮮節值得一玩再玩、一來再來，而且市府都做好相關的安全配套措施，希望大家在快樂的暑假中來七股海鮮節。

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▲「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與開幕活動，並力推這場好吃好玩好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」是暑期台南濱海消暑、親子愛戴的活動，開園首日就吸引上千遊客來排隊等待，市長黃偉哲擔心民眾錯過摸文蛤的時間，還特別提醒大家不要顧著看台上，趕快把握潮汐時間下水，潮汐變化不等人的，貼心親民的提醒話語引現場眾人開心大笑。

▲「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與開幕活動，並力推這場好吃好玩好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）
現場不少遊客表示，透過挖文蛤的特殊體驗互動，體驗「摸蛤仔兼洗褲」回歸大自然的生態趣味，讓小朋友親近土地、回歸自然，是最棒生態遊憩教育。

▲「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與開幕活動，並力推這場好吃好玩好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）
觀光旅遊局郭貞慧局長說明，七股是鹽鄉，也是農漁特產富饒的寶地，近年來發展深具地方特色的農漁村深度體驗遊程，不管是三股海產街，還是和明紡織觀光工廠，還有烤蚵遊潟湖等各式活動和秘境等，是遊客融入當地、體驗生活方式的旅遊首選。暑假到訪台南，歡迎也把七股排入必遊行程清單。

▲「2020台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，在七股六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲親自參與開幕活動，並力推這場好吃好玩好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日活動除台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧到場，市議員蔡蘇秋金、陳昆和、黃麗招，以及立法委員陳亭妃也都到場支持，與民眾同樂。

觀光旅遊局提醒民眾，活動現場周邊停車空間有限，請盡量搭乘大眾運輸，活動期間（8月1日及8月16日）增開七股鹽山至六孔碼頭公車班次，七股鹽山也配合活動，響應搭乘公車前往六孔碼頭車輛及民眾即可享免費入園（七股鹽山），歡迎民眾多加利用。

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