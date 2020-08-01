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參與式預算不設限！新北市立圖書館祭30萬徵件　號召民眾打造專屬閱讀style

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▲ 參與式預算不設限 新北市立圖書館祭30萬徵件。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 參與式預算不設限！新北市立圖書館祭30萬徵件。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

快來實現你的閱讀夢想！為了打造全民生活圖書館，讓「逛圖書館」也可以成為一種體驗生活的新方式，新北市立圖書館2020參與式預算特別號召大小書蟲一起來打造自己專屬的閱讀style，主題不設限，囡仔、老人攏ㄟ使，即日起開始徵件至8月底止，最佳3件提案將被實現，讓你的創意被看見。

來臺灣23年的新住民媽媽葉碧珠說，希望辦一個可以讓社區民眾一起來參加的新住民文化活動，讓更多人可以透過有趣的方式認識自己的國家；高齡78歲的黃阿嬤則希望可以辦一個銀髮工作坊，讓每位銀髮族有專屬的人生回憶旅程，現在這些想法都有機會可以實現。

為了把閱讀帶進日常生活之中，提供民眾一個不設限的生活圖書館，新北市立圖書館今年的參與式預算，特別擴大參與對象的範圍，不論是大人、小孩、銀髮族、新住民，對象、主題完全不設限，只要對閱讀有任何夢想或實踐的個人及團體，都可提案，希望透過創新能量的發酵，讓閱讀生活更美好。

新北市立圖書館館長王錦華表示，除了看書，聽一場演講、看一場展覽，也都是享受閱讀生活的方式。對現代人來說，圖書館已經不僅僅是一個典藏、出借圖書的場所，除了考試K書之外，也是工作、消磨時間、創作、欣賞藝文展演、看電影、聽音樂的地方。近年來，新北市在各區打造別具風格特色的圖書館，形成獨特的閱讀風景，除了讓市民享受閱讀，同時也轉變為更多元化的空間，提供更多的服務。

「閱讀有意思」參與式預算即日起徵件至8月31日止，歡迎任何跟閱讀有關的想法提案，主題、對象不設限，除了利用既有的狀況做提案外，也可以加入新的服務機能，後續也將針對大家的提案舉辦投票、甄選，只要提案就有機會成為被實踐的政策，還可獲得精美小禮物。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/

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