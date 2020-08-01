引爆13枚未爆彈激起「超神」浪花　傳說中二戰觀音卯澳灣「接炸彈」再現

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區卯澳灣海底13顆未爆彈，7月30日海軍水下作業大隊引爆，場面震撼。而引爆時衝擊的浪花高達近20米，經當地里民游春林錄下觀看，震爆的浪花根本就是當地利洋宮觀音化身，還有蓮花座，經擷圖PO網，讓網嘖嘖稱奇，帶呼：「觀音顯靈護佑台灣。」

▲ 引爆13枚未爆彈激起「超神」浪花，地方傳說二戰時提籃觀音曾在卯澳灣「接炸彈」拯救民眾。（圖／游春林提供）

卯澳灣利洋宮原本奉祀提籃觀音，百年來保佑漁民漁獲滿載平安歸來。軍方震爆的浪花成「觀音像」，在地方迅速傳為美談，擷圖PO網引發不少網民討論嘖嘖稱奇。民間信仰中心後來也供奉媽祖

游春林說，潛水客在卯澳灣發現未爆彈高達13顆。為了安全居軍方選擇現場引爆，當時他在頂樓錄下爆破過程畫面，經過分享有朋友發現影像像極了站在蓮花座上的觀音，真的 是佛菩薩顯靈庇佑台灣。

利洋宮總幹事盧楊全說，提籃觀音是百年前海上漂來，後來安座在石頭廟，也就是利洋宮前身。這尊觀音像目前供稱在神桌最高處，看不到裝著漁獲的提籃，後來複製的神像特別雕刻出提籃，保佑漁民滿載而歸。

盧楊全說，地方有此一說，就是二次大戰戰爭時期美軍飛機轟炸駛來卯澳灣的日本船艦，投彈時，廟裡的觀音媽祖現身「接炸彈」，免得村民死亡和房屋毀損。這次被發現的未爆彈，又炸出觀音像的浪花，一定是提籃觀音顯靈，告訴我們當時保護地方的神蹟，我們更要好好愛護台灣這個寶島。

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