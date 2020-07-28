蔡英文到彰化將三倍券花光　店家直誇：人比電視上年輕很多

▲總統用手比花了700元3倍券。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

總統蔡英文28日到彰化視察地方產業，前後任縣長魏明谷及王惠美陪同，除了廟宇參香祈福外，也到彰化市品嘗在地有名肉圓小吃，用振興現金券消費買伴手禮，與店家做近距離接觸，展現親和魅力，讓店家笑著誇讚：總統一點架子都沒有，人也漂亮，也比電視上年輕很多，更期盼總統能常常到彰化。

▲總統到彰化店家消費3倍券。（圖／記者唐詠絮攝）

總統蔡英文上午前往縣定古蹟彰化開化寺參香祈福，彰化縣長王惠美也以地主的身分與各級民代不分黨派陪同參拜祈福，彰化市長兼任寺廟管理人林世賢等人與會，共同為台灣祈福，祈求彰化開化寺主祀神明觀世音菩薩庇佑國泰民安、風調雨順。

▲總統到彰化與店家合照。（圖／記者唐詠絮攝）

隨後一行人前往彰化市陳稜路商圈視察兼消費以促進地方商機，並在彰化在地商家「舞鏡大叔賣泡芙」店、肯納兒烘培坊使用三倍券消費做愛心，也買了隔壁的糯米炸，並享用知名的阿璋肉圓，離去前還豎起大拇指，直誇肉圓好吃。

▲店家老闆拿出與總統合照簽名。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美感謝總統選擇來彰化將她所剩的消費券700元全部花光光，也把握機會向蔡總統爭取三項彰化重大建設，包括二林精密機械產業園區、彰化市鐵路高架化計畫、台中捷運綠線延伸彰化，並在現場將資料轉給蔡總統，希望蔡總統能多多關照彰化重大建設，期盼能有所突破。

▲總統豎起大拇指誇肉圓好吃。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美同時也利用機會向總統報告，在過去一年多彰化多了100多個長照點，長照不是只有將日照中心放在一起，而是可以將社會福利、社會安全網也一併整合在社福大樓，總統聽了非常讚許。

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