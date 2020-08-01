高市長補選政見會！李眉蓁再提3300億負債…狂攻陳其邁：對得起高雄市民？

▲高雄市長補選政見發表會李眉蓁回應提問。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達、黃子倩／高雄報導

高雄市第3屆市長補選政見發表會1日登場！國民黨候選人李眉蓁抽到號次1號，面對高雄市建築師公會理事長鄭純茂、高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川、天主教聖功醫院院長楊儀華分別提出高雄建設、照顧弱勢團體、老人照顧議題等問題，她回答的同時也不忘狂打對手陣營，「民進黨執政20年連路平都做不好！」

面對鄭純茂提問，這2年路平成為最熱門的議題、認同城市的指標，但不合理的採購合約、勞動不足，讓民間建設團隊難以貢獻，政府似乎只重視量、缺乏高質化，是否有解法？李眉蓁開頭便稱，路平、燈亮、水溝通是市長基本功，「可是民進黨執政20年為什麼連路平都做不好？」

她指出，產業的部分其實都是「錢」的問題，高雄有負債3300億的問題，每年利息稅金就要繳交21億，大家能夠接受嗎？高雄負債這麼多，到底從哪裡來的？歷任市長蘇南成舉債408億、吳敦義73億、謝長廷595億、陳菊1035億，雖然陳其邁短短代理市長也借了119億，借這麼多錢到底都花去哪理了？財政收支劃分法在陳菊市長任內也不斷的爭取。

李眉蓁提到，陳其邁曾在2011年強調，應將財劃法的餅做大，並將現行中央特別統籌分配款由4%降至2%，他當了14年的立委、一年半的行政院副院長，從來沒有看過他為財劃法發聲，令人非常遺憾，陳在6月受訪時還說，「改善高雄的財政不能只依賴中央的統籌分配，這和以前所說過的話完全不一樣，陳其邁這樣對得起高雄的市民嗎？」

針對如何照顧弱勢團體的問題，李眉蓁則表示，將會透過老青共居來落實，銀青共居的社會住宅會是用輕鬆價格提供入住，入住的銀髮族與年輕世代能相互照顧陪伴，政府也可以做媒合的角色，將閒置空間提供給年輕人低租金使用，老青住宅的一樓空間可以規劃多元服務設施，還要推動「0-6歲生育一條龍」的政策，從婦女懷孕、分娩、坐月子到兩歲以下的托嬰補助、保母輔導、3-6歲公共化幼兒園增加以及強化準公共化幼兒園素質，來達到完整照顧，另外持續「珍珠計畫」，提高未來在市府女力比例，對企業募款做資源整合。

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