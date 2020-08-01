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黨主席涉貪！時力議員重砲開嗆徐永明：停職接受調查

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▲▼時代力量20日下午舉行黨代表大會，黨主席徐永明、立院黨團總召邱顯智出席。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者林銘翰攝）

政治中心／台北報導

台北地檢署31日清晨指揮調查局北機站，赴立法院搜索多位立委辦公室，包括時任立委的時代力量黨主席徐永明等人皆遭到檢調單位調查，時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟則舉前時代力量立委高潞．以用遭停權一事為例，要黨中央盡速啟動黨內調查程序，並要求徐永明應自請停止一切黨內職權。

檢調長期蒐證發現，前太流公司董事長李恆隆，涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，陸續透過曾任蘇震清辦公室顧問主任的政治公關郭克銘、統領集團富二代翁利華，以交付現金等方式，行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委。其中，蘇震清收賄金額高達2000萬為最多。

黃郁芬1日再度於臉書開轟，並直言「究竟現在這件事情發生在一位黨主席身上時，該如何看待其政治責任及政黨的作為？」

黃郁芬說，在司法程序上，她認為在法院審判確定前，相關人士都應受無罪推定原則的保障。不過同時也想跟大家討論，「究竟現在這件事情發生在一位黨主席身上時，該如何看待其政治責任及政黨的作為？」
 
黃郁芬提及，時代力量曾於2018年12月25日召開記者會公布針對《公職人員選舉罷免法》增訂第112條之1條文修正草案。前委員黃國昌曾說「對於政黨推薦的候選人，當選就任公職期間貪污，現行法沒有相應政黨必須連坐處罰的規定，因此有人發生貪污行為時，推薦政黨常拍拍屁股、雙手一攤不處理，對台灣社會造成嚴重傷害，這更加突顯必須要讓政黨連坐處罰的必要性」。

黃郁芬說，黃國昌當時舉例「前立委李慶華貪汙跑走，法務部無法迴避責任，但國民黨主席吳敦義不用負責？我呼籲很多次，但國民黨態度就是裝死，這是你們推薦的候選人？還是七連霸立委，可以置之不理、若無其事嗎？」

黃郁芬接著說，當時時代力量宣稱，種種問題凸顯政黨候選人貪污行為要政黨連坐的必要性，如果政黨有責任、提供具體事證，就免予處罰。雖然當時所提出的修正草案並沒有在立法院三讀通過，但為了符合時代力量當時提出修法的初衷，尤其徐永明主席是當時的黨團總召，並且為了向社會各界證明時代力量對不法情事毋枉毋縱，絕不因為事涉本黨人士，就雙重標準、悖離原本立場。

黃郁芬表示，建請黨中央負起責任，以最高標準針對徐永明主席涉貪一事進行調查，並舉報提供具體事證。而時代力量副秘書長林鈺傑，身為徐永明主席過去擔任立委時的辦公室主任，同因本案被北檢傳訊，不宜繼續擔任時代力量的紀律委員會之委員一職。
 
黃郁芬認為，為避免發生「球員兼裁判」之情況，決策委員會應在徐停權後，決定代理黨主席，並由代理黨主席重新提送紀律委員會之委員，經決策委員會通過以補足林鈺傑副秘書長之缺額。若決策委員會中有委員擔任徐的陪偵律師，應於決策委員會討論此事時自行迴避，並放棄關於此事之決策權，以昭公信。
 
黃郁芬表示，在司法上，的確應該秉持無罪推定的原則，但這不代表可以蒙蔽雙眼。在政治上，讓現在的主席先暫停黨職及黨務，好好接受調查，以釐清案情，才是正確的決定。

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