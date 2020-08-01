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驚世婆婆大鬧婚禮！頻打斷新娘誓言...大吼：我兒子零缺點

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婚禮,結婚,新人（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲婚禮中如果遇到驚世婆婆怎麼辦？（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

實習記者劉雪兒／綜合報導

家家有本難唸的經，婆媳問題一直是多數家庭中難解的問題。來自美國加州的瑞思戴爾（Sarah Ragsdale），近日在網路上分享一段姐姐安娜（Anna）2017年結婚的影片，影片中安娜婆婆不止破壞整場婚禮，還一直打斷媳婦的誓言，讓現場一度陷入尷尬的局面，嚇壞不少網友。

根據《每日郵報》報導，婆婆一直都不喜歡安娜這個兒媳婦，認為她「搶走」兒子約翰（John Larrabee）。從婚禮畫面中顯示，當時安娜唸著結婚誓詞，內容提及「無論生老病死，貧窮或富足，我都會一直陪伴在你身邊」，而婆婆就突然闖入現場大喊說，「我的兒子沒有缺點！不准你這麼說我兒子」，儘管托尼試圖阻止母親，但還是無法將其攔下。 

▲婆婆大鬧兒子婚禮現場。（圖／翻攝自IG／@annamaelarrabee）▲兩夫妻非常恩愛，還育有1子。（示意圖／取自免費圖庫piqsels）

▲兩人的婚禮被婆婆破壞。（圖／翻攝自IG／@annamaelarrabee）

但安娜並不是省油的燈，直接回嗆說，「請現在離開，你不能毀了我的婚禮」，婆婆也不甘示弱回應說，「你不能說我兒子有缺點」，隨後安娜則表示，「每個人都有缺點，所以我愛他，你真的可以走了」，不過婆婆仍拒絕離開，表示自己有到場的權力，而且新娘身上穿的婚紗也是她出錢買的。

這時，有1位安娜的同事上前撫平婆婆激動的情緒，卻被警告說，「我要將你們全部逮捕」，現場的觀眾聽到這句話後，也大喊說，「托尼！請你讓她離開，這樣是不對的。」

▼兩夫妻直到現在都非常恩愛，還育有1子。（圖／翻攝自IG／@annamaelarrabee）

▲▼ 0

直到近幾日，妹妹瑞思戴爾才在網路分享這段影片，有網友問非常好奇這對夫妻之後怎麼樣，而她則回答說，姐姐現在還是被婆婆討厭著，不過夫妻兩人非常恩愛，並且生了超級可愛的孩子。

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