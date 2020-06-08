為選舉一言不合　婆打媳一巴掌：都妳帶壞我兒子！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「我搞不好是史上第一個，因為政治理念不同，被婆婆家暴的媳婦！」32歲的雅薇（化名）這樣自嘲著，她說自己嫁到高雄已經3年，平常婆媳相處還算融洽，但這陣子因為罷免案，小倆口跟婆婆的政治想法不同，在家看電視的時候，難免被報導挑起情緒，雅薇委屈地回憶：「他們母子兩個直接吵起來啊！我去勸架，結果被我婆婆打了一巴掌，說都是我帶壞她兒子…。」

台灣社會對於選舉的狂熱是世界知名，可選人不選黨的中間選民，亦不在少數，雅薇就是一個例子，她有想法，但深知黨派惡鬥，容易引起紛爭，為了不被貼上藍綠標籤，她不會輕易表透露自己的投票意願。

雅薇跟先生交往2年後結婚，出乎意料的，她和婆婆相處地不錯，婆婆平時是新時代女性，除了獨自將兒女拉拔長大外，1年前退休後，開始積極經營自己的生活圈，像是去社區大學上課啊，組建各種長青社團呀，這樣精力充沛的每日行程，連雅薇都自嘆不如。

但自從總統大選開始，家裡的氣氛變得有些不一樣，這位摩登婆婆被朋友拉去參加造勢以後，常常到處發表政治言論，一開始，小倆口覺得「媽媽這樣很棒！有自己熱衷的事情。」不過隨著婆婆正式融入這些後援啦啦隊後，競選的周邊商品，甚至掛在活動場合的拉票旗幟，都一一被搬到家中當陳設。

這讓雅薇的先生很不滿，覺得自己上了一天班，好不容易回家清靜清靜，但「家裡佈置成跟造勢大會沒兩樣！」從此，母子倆的言語衝突變多，婆婆認為兒子顛倒是非、刻意唱反調，不孝不忠，才會支持另一個黨派！雅薇跟老公則是覺得：「媽媽以前不是這樣，她根本被政治語言洗腦了。」

兩邊的明爭暗鬥，在上週六罷免投票時達到最高峰，「那天婆婆從房間走出來，整個人看起來很激動，好像被什麼附身一樣，對我們一直罵一直罵。」

雅薇表示，她先生在長期不滿下，也忍不住頂回去，母子倆立馬拍桌互嗆起來，她夾在中間，只好打圓場，安撫婆婆說：「媽，選舉只是一時的，不要為了外人不愉快！」沒想到，婆婆竟然一巴掌揮向雅薇：「都是妳這個不要臉的帶壞我兒子，不然我兒子怎麼會違背我這個親媽？」

一氣之下，雅薇與老公帶著簡便行李，留下婆婆，連夜開車北上回娘家，她向我訴苦：「我又沒有公開反對什麼，幹嘛把氣出在我身上？我想我應該是史上第一個，因為政治被婆婆家暴的媳婦啦！」調侃自己是名符其實的選舉受災戶。

不是只有我在說，這種因為選舉而起的世代三明治悲劇，到底要何時才能結束呢？

阿姨啊，這不是年輕人刻意忤逆、唱反調，所謂「代溝」就是這樣來的，在職場上，相隔5年、10年，就有不一樣的處事文化，何況是差更多的親子兩代呢？現實面來看，長輩跟後輩碰到的問題、環境都截然不同，當然會有不一樣的解讀與判斷，而這種世代衝突，不會只發生在某一個時代，所以，長輩在長長輩的眼裡，也曾有「一代不如一代」的感嘆。

我們不要怕世代衝突，世代對立是正常的！綜觀古今，反叛、革命都來自對現實的不滿意，這可不能當成是跟長輩作對，如果什麼事情都依循過去的老方法做事，那社會肯定不能進步！

每到選舉，我常看到兩方交戰，不要說年輕人講話酸嗆了，長輩仗持自己年紀較長、義正詞嚴地教訓人，也實在令旁觀者受不了呀，再舉個例子，老人家總看年輕人迷明星不順眼，殊不知，長輩去造勢場合，也是道道地地的偶像崇拜啊。

阿姨，跳脫出來吧！這些政治明星拜票的時候多麼謙恭，選後能始終如一為民奉獻的又有幾人？不要為這些外人賭氣了，您的孩子等著和解的擁抱呢！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。