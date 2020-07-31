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李登輝有真正傳人？　「5人名單」出爐...網一面倒都選他

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▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

前總統李登輝30日病逝榮總，享耆壽98歲，有網友就在批踢踢發問，「誰是李登輝的真正傳人？」並列出5位人選名單。名單內打趣提到，宋楚瑜是最後的大內高手，曾幫助李登輝宣示向他效忠，能力跟手腕都繼承衣缽，但也因為太像李登輝結果被連戰整碗拿走。

該網友列出的5人名單包括：

1.連戰：我們喜歡打沙包的戰哥，曾是國民黨內定的李登輝傳人，但好像真的有點廢，在第一次輸了總統之後就一蹶不振變成連爺爺跑去舔共了。

2.阿扁：台灣之子，曾經跟李登輝情同父子，利用國民黨內部的矛盾跟李登輝的暗助，讓民進黨首度取得政權，但後期也是跟李登輝鬧翻，罵他「老番顛」，然後阿扁自己弊案纏身就被關了。

3.馬英九：一輩子靠臉吃飯的攝影系高手，國民黨最後的榮光，某方面來說，李登輝做不到的國家之主體「新台灣人」在他手上完成了。

4.宋楚瑜：最後的大內高手，曾幫助李登輝宣示向他效忠，能力跟手腕都是李登輝的衣缽，但也因為太像李登輝結果被1號選手戰哥整碗拿走，心裡應該很不是滋味，論能力、論手腕、論心機都贏戰哥，無奈時不我予。

5.蔡英文：杜鵑不啼就等他啼，忍耐而謀定後動，雖然對手等級跟李登輝當初面對的差太多 ，但一樣也是歷經過比自己強大的對手且艱難的環境，成為台灣有史以來最高票的總統。

▲▼蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

五人名單引起許多網友討論，有人就回應，「蔡英文，其他都有爭議」、「柯文哲」、「賴還比較夠格」、「蔡英文，阿輝伯能放心的交代只有小英總統了」、「肯定是蔡英文」、「蔡英文路線就老李路線」、「兩國論就蔡英文起草的啊」。

▼親民黨主席宋楚瑜前往懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨主席宋楚瑜前往懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

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