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嘉縣健康餐盤「集(Q)點送好禮」活動開跑　32家自助餐店響應宣導

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▲▼ 聰明吃，我的健康餐盤「集(Q)點送好禮」活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 聰明吃，我的健康餐盤「集(Q)點送好禮」活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣聰明吃「我的餐盤集Q點送好禮」8月1日開跑！嘉義縣有8家自助餐店協助推廣集點活動，32家自助餐店響應宣導，民眾只要熟記我的餐盤六口訣，學會聰明點餐集點15次，就可到當地衛生所兌換驚喜好禮，就是要大家｢聰明吃飯A健康｣。

▲▼ 聰明吃，我的健康餐盤「集(Q)點送好禮」活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2020年為「嘉義縣運動營養年」，為落實民眾正確飲食攝取執行力，縣府推行「我的餐盤六口訣」，全縣162處社區據點和老人食堂全面張貼大幅背板或海報，透過國台語影音、臉書宣導，強化民眾均衡飲食攝取認知。

▲▼ 聰明吃，我的健康餐盤「集(Q)點送好禮」活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「集(Q)點送好禮」活動將「我的餐盤六口訣原則」印製在便當上，邀集轄內40家便當業者響應推廣，其中8家配合「集(Q)點送好禮」集點活動，民眾只要依六口訣正確點餐，經店家確認集點15次(點)，就可兌換驚喜好禮。


衛生局表示，「我的健康餐盤六口訣」是一種均衡飲食概念，為強化民眾正確搭餐技巧，「以市面常見的餐盒樣式，將六口訣原則透過圖像設計印製在便當盒上，提供民眾購餐時對照參考，除廣邀業者響應，也聘請營養及美食專家實地至店家訪視輔導，並開辦健康料理課程，營造健康飲食環境，要鄉親吃的「好吃又健康」。

▲▼ 聰明吃，我的健康餐盤「集(Q)點送好禮」活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣衛生局代理局長趙紋華 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局代理局長趙紋華指出，「集(Q)點送好禮」有8家自助餐業者參與，山區有中埔鄉香貢貢飲食店、竹崎鄉英和傳統小吃，海區有朴子市樸素齊食坊、義竹鄉稻香村、鹿草鄉口福快餐店，平原地區有太保市三姑姑健康屋、大林鎮風信子美食坊、新港鄉田園中式自助餐響應，藉由此刺激消費者選購符合「我的餐盤」健康飲食意願，營造健康支持環境，不論在家或外食，都能餐餐均衡，餐餐營養，減少肥胖，遠離慢性病威脅，參加民眾別忘了到以上店家索取集點卡。

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