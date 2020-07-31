　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法院臨時會 議場門口堵訪 蔡壁如 蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蘇震清涉嫌收錢向行政機關施壓，替李恆隆爭奪SOGO經營權，統領集團二代翁華利也因涉嫌送錢遭約談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

橫跨多黨的現、卸任6名立委，分別涉嫌於SOGO經營權案、殯葬業者土地變更案中，收取業者賄絡向行政機關施壓，而在SOGO案中，涉嫌替李恆隆送錢的白手套，竟是統領翁家第二代、百貨總經理翁華利，而另名白手套郭克銘，除曾在立委蘇震清底下做過事外，也曾任潘孟安助理，目前創立顧問公司，從事政治公關活動，全案檢調調查中。

翁家自清代來台，在新莊以麥芽糖店起家，後來家族投資房地產、百貨，創立統領集團，而自小留學日本、在外企業轉了一圈，於2010年回統領接班的翁華利，更於2016年大膽斥資10億元，改裝桃園統領百貨，2018年10月重新開幕時，桃園市長鄭文燦還親自到場祝賀，如今卻涉嫌替李恆隆行賄遭約談。

而郭克銘除了為蘇震清效力過，先前也曾擔任潘孟安的助理，2014年間，以資本額1千萬元成立了「是知管理顧問有限公司」，從事政治公關等活動，2019年再成立了「禾也行銷公司」，從「是知」網站的公司介紹，彷彿就是郭自己的心路歷程，「數十年政治工作，看盡民間與公部門的溝通障礙，那種簡單事務因各種考量被複雜化處理、雙方往來彷若平行線的無奈」。

據了解，郭不但幫太流公司前董事長李恆隆搶回SOGO百貨經營權，行賄自己前老闆蘇震清等5名現、卸任立委，其中蘇收賄金額約2千萬元最多，還曾以蘇的助理身分，代表蘇在SOGO經營權案該如何解決的會議中，提供意見，另外還幫殯葬業者行賄立委趙正宇，爭取陽明山國家公園土地變更地目，郭因此成了立委涉集體收賄案的關鍵人物。

腦公！你不可以賴帳喔

【相關新聞】

影／立法院突遭搜索！徐永明等6立委疑涉收賄職權施壓官員

搜索立委陳超明現場曝！住處和服務搜查1小時　檢調帶往北機站約談

快訊／SOGO經營權「爆收賄數千萬修公司法」！蘇震清等5立委　遭檢調搜索

趙正宇家中搜出近千萬現鈔　5立委暗助爭SOGO經營權

影／蘇震清拿2千萬最多！立院集體收賄「神秘白手套」曝光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

高雄砍情敵女煞遭擄後7小時獲救　「復仇者」2座車曝光...4打手落網

遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

違規開門畫面曝！賓士女違停又突開門　女騎士慘捲公車輪下「滿地血」亡

李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

快訊／國旅添冤魂！女潛水客綠島白沙灣失蹤　急搜47分鐘找到人送醫不治

「爸救我！」誆從軍女兒作保遭囚 智父領90萬助警逮詐騙車手

女騎士碰撞賓士車倒地...慘被「公車輾過卡輪下」滿地血！　搶救1小時慘死

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消持續搶救中

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

高雄砍情敵女煞遭擄後7小時獲救　「復仇者」2座車曝光...4打手落網

遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

違規開門畫面曝！賓士女違停又突開門　女騎士慘捲公車輪下「滿地血」亡

李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

快訊／國旅添冤魂！女潛水客綠島白沙灣失蹤　急搜47分鐘找到人送醫不治

「爸救我！」誆從軍女兒作保遭囚 智父領90萬助警逮詐騙車手

女騎士碰撞賓士車倒地...慘被「公車輾過卡輪下」滿地血！　搶救1小時慘死

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消持續搶救中

搭車遊雲林推出銅板價　振興券也能抵車費

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

隔離遇驚喜！刺蝟媽媽攜4寶「屁顛過馬路」　暖女幫擋車護身

花蓮王轉挺朱？朱立倫與傅崐萁長談　徐榛蔚全程陪同會面地方人士

澎湖海洋生物都「吃屍體」？在地導遊曝花火節由來：和「華航空難」225死有關

高爾宣金曲入圍2獎「想拿年度歌曲」　談勁敵超大器回應了！

2020年「台灣每個月都有大事」　PTT推爆懶人包！網：歷史課本超重要年份

客廳飛出「血肉一半」溪魚！媽抓尾巴質問兇手　三腳橘貓臉心虛

娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

香港立法會選舉「延後一年」　林鄭月娥：為遏制疫情「做最難的決定」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

立院驚爆集體收賄醜聞！趙正宇家中搜出近千萬現金

即／北市中山區嚴重車禍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

蘇震清「最大咖」收2千萬！「神秘白手套」曝光

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

即／SOGO經營權「爆收賄修公司法」　5立委遭搜索

砍情敵女煞與男友遭街頭報復　警察局長說話了

即／高雄砍情敵引爆街頭復仇！女煞與男友被狂打強擄

小貨車撞機車　駕駛頭部變形不治

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

女房東張淑晶復出！房客崩潰：亂要錢還斷電

更多熱門

相關新聞

蘇震清「最大咖」收2千萬！「神秘白手套」曝光

蘇震清「最大咖」收2千萬！「神秘白手套」曝光

6名現、卸任立委分別涉嫌在SOGO經營權、殯葬業者土地變更案中，收取業者賄賂，2件看似毫無關聯的案子，同時遭到檢調搜索，據了解，關鍵原因在於行賄白手套就是立委蘇震清的前辦公室主任郭克銘，郭也疑似在喬SOGO案的過程中，送了前老闆2千萬元，讓蘇成為疑似收賄最多涉案立委。

時力：徐永明正配合偵辦調查當中

時力：徐永明正配合偵辦調查當中

立院驚爆集體收賄醜聞！趙正宇家中搜出近千萬現金

立院驚爆集體收賄醜聞！趙正宇家中搜出近千萬現金

疑涉SOGO經營權收賄施壓　廖國棟辦公室被搜走2大箱文件

疑涉SOGO經營權收賄施壓　廖國棟辦公室被搜走2大箱文件

蘇震清立委辦公室遭搜索　5位檢調人員神情嚴肅帶走資料

蘇震清立委辦公室遭搜索　5位檢調人員神情嚴肅帶走資料

關鍵字：

統領翁華利行賄SOGO

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面