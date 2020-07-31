李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

▲立委蘇震清涉嫌收錢向行政機關施壓，替李恆隆爭奪SOGO經營權，統領集團二代翁華利也因涉嫌送錢遭約談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

橫跨多黨的現、卸任6名立委，分別涉嫌於SOGO經營權案、殯葬業者土地變更案中，收取業者賄絡向行政機關施壓，而在SOGO案中，涉嫌替李恆隆送錢的白手套，竟是統領翁家第二代、百貨總經理翁華利，而另名白手套郭克銘，除曾在立委蘇震清底下做過事外，也曾任潘孟安助理，目前創立顧問公司，從事政治公關活動，全案檢調調查中。

翁家自清代來台，在新莊以麥芽糖店起家，後來家族投資房地產、百貨，創立統領集團，而自小留學日本、在外企業轉了一圈，於2010年回統領接班的翁華利，更於2016年大膽斥資10億元，改裝桃園統領百貨，2018年10月重新開幕時，桃園市長鄭文燦還親自到場祝賀，如今卻涉嫌替李恆隆行賄遭約談。

而郭克銘除了為蘇震清效力過，先前也曾擔任潘孟安的助理，2014年間，以資本額1千萬元成立了「是知管理顧問有限公司」，從事政治公關等活動，2019年再成立了「禾也行銷公司」，從「是知」網站的公司介紹，彷彿就是郭自己的心路歷程，「數十年政治工作，看盡民間與公部門的溝通障礙，那種簡單事務因各種考量被複雜化處理、雙方往來彷若平行線的無奈」。

據了解，郭不但幫太流公司前董事長李恆隆搶回SOGO百貨經營權，行賄自己前老闆蘇震清等5名現、卸任立委，其中蘇收賄金額約2千萬元最多，還曾以蘇的助理身分，代表蘇在SOGO經營權案該如何解決的會議中，提供意見，另外還幫殯葬業者行賄立委趙正宇，爭取陽明山國家公園土地變更地目，郭因此成了立委涉集體收賄案的關鍵人物。

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