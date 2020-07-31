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蘇震清拿2千萬最多！立院集體收賄「神秘白手套」曝光

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▲▼法院臨時會 議場門口堵訪 蔡壁如 蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇震清的前辦公室主任涉嫌在立委集體收賄案中，擔任關鍵白手套角色。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

6名現、卸任立委分別涉嫌在SOGO經營權、殯葬業者土地變更案中，收取業者賄賂，2件看似毫無關聯的案子，同時遭到檢調搜索，據了解，關鍵原因在於行賄白手套就是立委蘇震清的前辦公室主任郭克銘，郭不但曾以助理身分代表蘇震清為SOGO案發言，甚至疑似在喬事過程中，給了前老闆2千萬元，讓蘇成為疑似收賄金額最高的立委。

郭克銘除了為蘇震清效力過，先前也曾擔任潘孟安的助理，2014年間，以資本額1千萬元成立了「是知管理顧問有限公司」，從事政治公關等活動，2019年再成立了「禾也行銷公司」，從「是知」網站的公司介紹，彷彿就是郭自己的心路歷程，「數十年政治工作，看盡民間與公部門的溝通障礙，那種簡單事務因各種考量被複雜化處理、雙方往來彷若平行線的無奈」。

▲▼ 是知管理顧問公司。（圖／翻攝公司網站）

▲是知管理顧問公司主打政策及法令遊說服務。（圖／翻攝公司網站）

「是知」除提供一般風險管理行銷等服務，還主打「政策及法令遊說」，強調「走過公、私部門溝通兩端，深知被遊說者與遊說者的立場切換」，「努力將政策及法令制定或修正過程資訊不對等的狀況降至最低。」但檢調查出，郭幫忙業者遊說的方法不只是協調溝通，還疑似直接擔任業者和公部門的白手套，用最實際的方法，幫業者行賄執掌立法、預算大關的立委們。

據了解，郭不但幫太流公司前董事長李恆隆搶回SOGS百貨經營權，行賄自己前老闆蘇震清等5名現、卸任立委，其中蘇收賄金額約2千萬元最多，還曾以蘇的助理身分，代表蘇在SOGO經營權案該如何解決的會議中，提供意見，另外還幫殯葬業者行賄立委趙正宇，爭取陽明山國家公園土地變更地目，郭因此成了立委涉集體收賄案的關鍵人物。

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