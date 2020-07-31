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加州每日確診破2000…議員提新規「未戴口罩罰2900元」　累犯最高可罰1.5萬

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▲▼加州洛杉磯聖塔莫尼卡（Santa Monica）沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州洛杉磯聖塔莫尼卡（Santa Monica）沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電

洛杉磯市議員柯瑞茲（Paul Koretz）昨天提案，要求市政府對不戴口罩的民眾罰款，初犯罰100美元（約新台幣2930元），累犯最高罰500美元。

儘管美國加州6月18日已發布命令，要求居民在公開場合戴口罩，不過執行的權限在地方政府，執行方式多是勸導、呼籲民眾配合。

但隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情惡化，目前南加州有曼哈頓海灘、西好萊塢、比佛利山、聖塔蒙尼加等市鎮制訂罰則，金額大多是初犯100美元，到多次累犯500美元（約台幣1萬4630元）。

柯瑞茲提議，洛杉磯市應該對違規者開罰，初犯罰100美元，第二次違規罰250美元，第三次罰500美元。

這項動議提出之際，加州及洛杉磯的防疫停滯不前。人口約1000萬的洛杉磯郡每日新增確診病例仍在2000人以上。

柯瑞茲說，如果不積極採取行動，落實防疫措施，加州病例會繼續增加，「洛杉磯郡的各級機關都要求人民戴口罩，卻沒有嚴格執行」。

儘管口罩防疫效果獲證實，隨處可見要求戴口罩的警示，但柯瑞茲說，很多人對口罩的態度「從輕忽到高度懷疑」都有。

洛杉磯郡已要求企業商家執行戴口罩的規定，柯瑞茲認為，現在正是向違規不戴口罩者開罰單的時候。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）總是強調口罩的重要，經常呼籲市民戴口罩，但他不支持開罰單。

賈西迪認為，在這艱困的時機很多人會失業，一張100美元的罰單可能是非常沉重的負擔，「我不認為罰款是最好的方法，我會繼續宣導、教育民眾」。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站的統計，美國2019冠狀病毒疾病確診病例已達449萬多例，15萬2000多人病故。

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