260艘中國漁船「塞進加拉巴哥群島」　恐重演「300噸鯊屍案」美南方司令部關注！

▲厄瓜多加拉巴哥群島（Galápagos Islands）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

近期中國漁船在國際海域間遊走，讓各國敏感度大增，近日厄瓜多海軍在群島海域附近偵測到至少260艘中國漁船，因當地為全球鯊魚種類最豐富的地方，因此引發政府高度關注，甚至在中美關係升溫之際，美國方面也特別注意中國漁船的動態。

綜合外媒報導，2017年當時厄瓜多軍方曾扣押住一艘中國漁船，當時船上竟有千隻鯊魚與其他魚類，重量高達300多公噸。厄瓜多的加拉巴哥群島（Galápagos Islands）生態系統相當豐富，島嶼附近有豐富的海洋資源、鯊魚生態全球之冠，甚至有許多瀕臨絕中的種類。

然而近期卻被發現有260艘中國漁船環伺，數量比過去還要多，甚至多數都直接插上中國國旗，厄瓜多前環境部長卡卡巴德斯（Yolanda Kakabadse）表示，目前漁船都在國際水域中，非經濟海域之內，但還是有破壞生態系統的可能。

2017年當時厄瓜多政府扣押的中國漁船被發現有300公噸的鯊魚與其他魚類殘骸，20位漁民被判處1～4年有期徒刑、及台幣1.7億罰款，當時一度造成中國與厄瓜多關係緊繃。

如今中美關係升溫之際，美國南方司令部28日也在推特上表示，「中國漁船靠近加拉巴哥群島，美國方面已經高度關注，並偕同厄瓜多軍方加強周邊巡邏。

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