疫情穩住了？他曝「大廳超衝擊一幕」：台北車站成為破口了嗎

▲疫情爆發時，網友曾號召坐爆北車大廳！（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣疫情控制得當，但防疫新生活還需靠每一位民眾落實才能守住！自6月7日全台大解封，台北大廳坐滿人潮已成了日常，不過一名網友經過大廳時，發現8成的民眾都沒戴口罩，「車站要成為破口了嗎？我更好奇的是，旁邊就有228公園，為啥不去那邊呢？」

一名網友在PTT以「台北車站要成為破口了嗎」為標題透露，他最近去北車大廳時，愣見不少外籍人士席地而坐聊天，「應該是什麼穆斯林節日，好多人呢」，結果他眼尖一看，「不戴口罩或口罩戴下巴的大概有8成，熟悉的群聚坐大廳的感覺回來惹...」

請繼續往下閱讀...

台灣幸運能處在平行世界，但仍有傳染的風險，原PO搖頭直言，「台北車站要成為破口了嗎？我更好奇的是，旁邊就有228公園，為啥不去那邊呢？地方不是更大嗎？還是因為沒冷氣吹不想過去？想一起開齋又想吹冷氣會不會太舒適？」

▲不少人沒戴口罩！（圖／翻攝PTT）



文章貼出後，底下網友熱議，「你沒去過台中高雄」、「你沒去過桃園對吧」、「台灣人乖乖待國內都陰性，別怕」、「連人家坐那裡也要管真的很閒耶」、「你怎不去看菜市場一堆歐巴桑沒帶口罩？」「無論坐哪裡對不對，至少應該要戴口罩吧」、「又沒多少人...澎湖人還比較多」、「每次看到這畫面都莫名反感」、「這間隔比上下班車上的人長欸」、「現在除了搭乘大眾運輸，誰有戴口罩」。

事實上，交通部長林佳龍6月受訪曾指出，北車大廳本來就是開放的公共空間，可由公民使用，旅客只要落實防疫新生活、維持社交距離、太近戴口罩的話，交通部不會禁止。

以往大廳的黑白棋盤門面，如今已微笑地貼設計，台鐵強調，公共空間可以多層次、多用途的使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間，未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境。

▼台北車站大廳「笑臉模式」啟動！（圖／台鐵提供）

