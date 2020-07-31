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2015年日本演講！李登輝「餘生想貢獻給台灣」　前1句驚呆網：洩漏了天機

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▲已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）

▲故前總統李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前總統李登輝30日病逝，享耆壽98歲，他過去演講、被採訪的珍貴畫面，也被民眾翻出來緬懷。就有鄉民發現，李前總統2015年在日本演講時，緩緩說出「我能為台灣做事的時間大概只剩5年。」一席話如今成真，讓眾人鼻酸之餘也忍不住驚呆。

今年2月，李前總統喝牛奶時不慎嗆到，造成肺部浸潤，在住進台北榮民總醫院治療174天後，30日因敗血性休克併發多重器官衰竭與世長辭。

請繼續往下閱讀...

▲已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）

▲李登輝是台灣首任公民直選總統。（圖／記者林敬旻攝）

除了政壇一片哀悼，大家紛紛回顧起這位「民主之父」的重大改革，包括近年來的演講畫面，也被PTT網友挖出，2015年7月期間，李前總統赴日本國會議員會館演講，當時他說，「我現年92歲，就算高估一點，我能為台灣做事的時間大概只剩5年，餘生...我想貢獻給台灣，打造更成熟的民主社會。」

由於5年的時間與現實相吻合，就有鄉民發文驚呼，「是時空旅人嗎？有沒有那麼準的？」而po文也引起熱烈回響，網友們直說，「洩漏了天機」、「年紀很大，頭腦還很清楚」、「本以為可以剛好撐到一世紀」、「flag不能亂立」、「老人說的話有的很準」、「準到怕」、「當時聽他這麼說時，就覺得他也許說中了，據說有的人不知怎地，可以很通透地看出自己大限所在」。

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