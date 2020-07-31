TikTok被判侵害個人信息權！　北京互聯網法院：收集資訊超出必要限度

▲抖音被判侵害個人信息權。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

一名大陸凌姓網友日前將抖音（TikTok）app的運營者北京微播視界科技有限公司告上法庭，指控app非法獲取、知悉、保存、利用其姓名、手機號碼等個資和隱私，構成侵權。北京互聯網法院7月30日認定，抖音收集資訊超出必要限度。

凌姓網友稱，於2019年2月9日在手機通訊錄除本人外沒有其他連絡人的情況下，註冊登錄抖音APP，發現大量好友被推薦為「可能認識的人」。他認為，抖音app非法獲取、知悉、保存、利用其姓名、手機號碼、社交關係、地理位置、手機通訊錄等個資和隱私，構成侵權，應當依法承擔停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等責任。

微播視界公司則反駁，公司基於其他抖音用戶授權訪問的通訊錄中有凌姓網友的姓名和手機號碼，向對方推薦了「可能認識的人」，並未掌握和使用凌姓網友的社交關係。

此外，微播視界公司還稱，抖音上的用戶通訊錄信息是由用戶授權上傳，抖音一直遵循相關監管機構對於網路運營者留存數據時間的要求；如果用戶希望刪除相關通訊錄資訊，可以隨時聯繫進行處理。

北京互聯網法院7月30日作出一審判決認為，抖音app通過用戶手機號向其推薦了「可能認識的人」，並收集其地理位置、社交資訊等行為侵犯了個人信息權益，但因上述資訊不具私密性，不構成侵害隱私權。最終，法院判決北京微播視界科技有限公司賠償凌姓網友經濟損失5231元人民幣。

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