女兒「大哭跪謝」拾荒父：考上清華大學！　看哭2萬網友...得知真相全傻了

▲網路上女孩跪謝爸爸影片廣為流傳。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

近來一段「女孩考上清華跪謝父親」影片在網路上引起廣大迴響，2萬人受到感動，紛紛落淚轉發。但有網友發現，同一位女孩曾經拍過多段類似影片，但所謂的「爸爸」一下是工人、一下是植物人，引發質疑。

影片中可見，年輕女孩衝向路邊正在撿回收的中年男子，當街跪下大聲說「我考上了爸爸」，並且抱著爸爸痛哭，背景還響起悲傷的配樂，感動了許多網友，不但會讀書還很孝順。

但有網友找出拍攝者帳號，發現帳號中有多段類似的影片，都是年輕女生考上清華大學，哭的不能自己向爸爸報告。但都在不同的場景，有時候爸爸是工人，有時甚至還是植物人。

拍攝者26日坦白，影片都是假的，自己已被抖音通知，因為違規處理限流十天。但他對此感到不服氣，「我很委屈，我說實話」，段子目的是傳播正能量，讓小孩子學會感恩父母，完全不覺得自己有錯。

網友對此感到很憤怒，「這種影片一看封面就知道是作秀視頻，而且一般年紀偏大的人會相信，並感動得不要不要的」、「狗屁正能量！沒帶這樣黑正能量的」、「直接封殺就行了，以儆效尤」、「就是想紅想吸粉變現賺錢，之後就是帶貨，做直播，就不要解釋了，網路時代，大家都明白」。

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