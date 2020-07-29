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憂北京干預總統大選！　美參議員聯合致信要求「評估TikTok風險」

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▲▼TikTok。（圖／路透）

▲美國參議員質疑，中國熱門影音分享社交平台TikTok可能成為北京干預大選的管道。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國共和黨籍參議員28日發表聯合信表示，他們擔心北京利用TikTok干預大選，要求政府部門評估相關威脅與風險。TikTok回應，公司積極投入安全措施，對抗假消息，相關政策也由加州團隊所領導，不會受到外國勢力影響。

共和黨參議員們在信中提及TikTok過去涉嫌審查敏感內容、操作平台上政治討論的案例，「我們非常擔心（中國共產黨）利用對於TikTok的控制，扭曲或操控（政治）對話，在美國人民之間散播不和諧的種子，達成其所希望的政治結果」。

TikTok是一個中國熱門影音分享社交App，由北京字節跳動科技有限公司（Beijing ByteDance Technology Co.）創立、開發。由於美國推出反制外國干預選舉的行政命令，參議員也要求當局說明，北京是否可以透過TikTok放大特定政治觀點，進行影響操作，「如果證據顯示，中國共產黨透過TikTok干預選舉，字節跳動是否符合被制裁條件」？

連署議員包括盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、克魯茲（Ted Cruz）、提力斯（Thom Tillis）、克拉默（Kevin Cramer）與史考特（Rick Scott），他們致信國家情報總監、國家安全部代理秘書長以及聯邦調查局（FBI）局長，要求針對TikTok加大施壓力道。

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲《路透社》指出，隨著美中關係惡化，華府將矛頭指向TikTok。。（圖／路透）

《路透社》指出，隨著美中關係惡化，華府將矛頭指向TikTok。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）本月稍早也曾說，解決TikTok構成的國安風險是一項迫切行動。國土安全部與FBI尚未回應，但國家情報總監已證實收到此信，並稱「我們將會相應地做出回應」。

TikTok發言人強調，儘管公司並非政治新聞訴求的管道之一，但仍「積極投資我們App的安全防護」，也從上屆美國總統大選時的同行經驗中記取教訓，「TikTok已經制定嚴格政策對抗假消息，而且我們不接受政治廣告」。他還補充提到，位於加州的團隊會主導相關內容與政策，「不受任何外國政府影響」。

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