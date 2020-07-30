台南佳里商圈　振興經濟3部曲加送機車

▲台南佳里商圈振興經濟3部曲，宣傳造勢呼籲大家來消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里商圈在後疫情時代，配合經濟部中小企業處、台南市政府，推出振興經濟3部曲，所有活動歡迎使用行動支付及振興券消費。

佳里商圈理事長陳駿逸、北門商圈理事長王淑梅、佳里區長朱雅宏ˋ北門區長張明寶及市議員蔡蘇秋金等人，30日共同呼籲大家支持佳里商圈振興經濟3部曲活動，一波波的行銷活動，期望帶動大北門經濟活絡，來佳里消費有機會抽中機車。

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陳駿逸表示，首部曲「Happy振興來佳消費GoGoGo!」集章贈禮活動，自即日起至8月14日前往120家優質店家消費，集滿10枚不同店章，8月15日即可至蕭壟園區兌換好禮。接著2部曲「蕭壟風華 北門首善~大北門盛夏的饗宴」，於8月15、16日在蕭壟園區展開，以大北門文創市集、優質藝文表演等活動，搭配文化局14倉藝術節活動，營造熱鬧、甜蜜的盛夏饗宴！

壓軸3部曲「幸福台南 佳里好蒡~2020佳里購物嘉年華」，是佳里商圈年度最重要盛事，11月21、22日佳里公所前展開，為拉抬買氣今年特推出摸彩送機車，希望藉此吸引各地民眾來佳消費。



陳駿逸說，為復甦大北門商業、振興經濟，自即日起以「Happy振興來佳消費GoGoGo！」起跑。持振興券或現金到120家優質會員，消費即蓋1枚店章；個別店家另有專屬優惠，蓋10格不同店家印章，8月15即可到蕭壟園區兌換文創小書包，每人限兌換1次，限量1000個送完為止。

陳駿逸強調，家裡商圈振興經濟3部曲活動陸續展開，一波波的行銷活動，期望帶動大北門經濟活絡。憑台南市店家於7月15日至12月31日單筆消費滿200元的發票，上「台南振興遊購站」網站登錄，將有機會成為價值600萬全新美屋的得獎者。配合中央振興3倍券，業者也順勢推出各種優惠方案，台南市府更推出加值方案「5子登科加碼送」大禮，包含全新美屋、豪華汽車、頂級遊程等400多項、總值超過千萬元獎項，希望能帶動另一波消費潮，鼓勵市民朋友在地消費把手上的振興券留在台南，也歡迎全國民眾到台南一遊。

・被稱為「地表最強磨皮神器」