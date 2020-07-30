　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南佳里商圈　振興經濟3部曲加送機車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南佳里商圈振興經濟3部曲，宣傳造勢呼籲大家來消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南佳里商圈振興經濟3部曲，宣傳造勢呼籲大家來消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里商圈在後疫情時代，配合經濟部中小企業處、台南市政府，推出振興經濟3部曲，所有活動歡迎使用行動支付及振興券消費。

佳里商圈理事長陳駿逸、北門商圈理事長王淑梅、佳里區長朱雅宏ˋ北門區長張明寶及市議員蔡蘇秋金等人，30日共同呼籲大家支持佳里商圈振興經濟3部曲活動，一波波的行銷活動，期望帶動大北門經濟活絡，來佳里消費有機會抽中機車。

請繼續往下閱讀...

陳駿逸表示，首部曲「Happy振興來佳消費GoGoGo!」集章贈禮活動，自即日起至8月14日前往120家優質店家消費，集滿10枚不同店章，8月15日即可至蕭壟園區兌換好禮。接著2部曲「蕭壟風華 北門首善~大北門盛夏的饗宴」，於8月15、16日在蕭壟園區展開，以大北門文創市集、優質藝文表演等活動，搭配文化局14倉藝術節活動，營造熱鬧、甜蜜的盛夏饗宴！

▲台南佳里商圈振興經濟3部曲，宣傳造勢呼籲大家來消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

壓軸3部曲「幸福台南 佳里好蒡~2020佳里購物嘉年華」，是佳里商圈年度最重要盛事，11月21、22日佳里公所前展開，為拉抬買氣今年特推出摸彩送機車，希望藉此吸引各地民眾來佳消費。


陳駿逸說，為復甦大北門商業、振興經濟，自即日起以「Happy振興來佳消費GoGoGo！」起跑。持振興券或現金到120家優質會員，消費即蓋1枚店章；個別店家另有專屬優惠，蓋10格不同店家印章，8月15即可到蕭壟園區兌換文創小書包，每人限兌換1次，限量1000個送完為止。

陳駿逸強調，家裡商圈振興經濟3部曲活動陸續展開，一波波的行銷活動，期望帶動大北門經濟活絡。憑台南市店家於7月15日至12月31日單筆消費滿200元的發票，上「台南振興遊購站」網站登錄，將有機會成為價值600萬全新美屋的得獎者。配合中央振興3倍券，業者也順勢推出各種優惠方案，台南市府更推出加值方案「5子登科加碼送」大禮，包含全新美屋、豪華汽車、頂級遊程等400多項、總值超過千萬元獎項，希望能帶動另一波消費潮，鼓勵市民朋友在地消費把手上的振興券留在台南，也歡迎全國民眾到台南一遊。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

ET快訊
李登輝移靈車隊護送　深夜22:58抵榮總懷遠堂
李登輝辭世　柯文哲深夜現身懷遠堂致意
李登輝病逝！黃安狠回「1句話」掀兩極聲浪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣的民主先生！」林佳龍長文哀悼李登輝：台400年歷史中最關鍵的轉折

台南佳里商圈　振興經濟3部曲加送機車

文化部感念李登輝遠見！原住民正名、任內提「社區營造」影響至今

李登輝親提「農為國本」　陳吉仲：是農業根本大法、支撐台灣農業永續

62篇古文全集合！神人編「分類表」實用炸　網推爆：陋室銘是房仲話術

「蔥油餅掉地上」罰小四女童跪著走！教育局火速調查徐薇補習班　下場曝光

擇偶都是性驅使！男網友稱男生「8成看外表」　普遍比女生膚淺

濃厚汗臭味飄出！台灣人為何不噴止汗劑？　網分析1關鍵：反而更糟

多益普及口說測驗九月開考　免費名額供中小學教師體驗

31億掰了...威力彩差1號中頭獎！他送「槌心肝」花圈給彩券行

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

「台灣的民主先生！」林佳龍長文哀悼李登輝：台400年歷史中最關鍵的轉折

台南佳里商圈　振興經濟3部曲加送機車

文化部感念李登輝遠見！原住民正名、任內提「社區營造」影響至今

李登輝親提「農為國本」　陳吉仲：是農業根本大法、支撐台灣農業永續

62篇古文全集合！神人編「分類表」實用炸　網推爆：陋室銘是房仲話術

「蔥油餅掉地上」罰小四女童跪著走！教育局火速調查徐薇補習班　下場曝光

擇偶都是性驅使！男網友稱男生「8成看外表」　普遍比女生膚淺

濃厚汗臭味飄出！台灣人為何不噴止汗劑？　網分析1關鍵：反而更糟

多益普及口說測驗九月開考　免費名額供中小學教師體驗

31億掰了...威力彩差1號中頭獎！他送「槌心肝」花圈給彩券行

兩職棒聯盟都開過球　李登輝此紀錄無人能破

李登輝移靈至北榮懷遠堂「不設靈堂」　醫師團隨行送最後一程！

安珀赫德爆有馬斯克的種！　「特斯拉接班人」一出生2000億入袋

韓粉專頁PO文回應李登輝辭世：放鞭炮慶祝　省8000萬支出

李登輝晚年「6字」常掛嘴邊　背後涵義讓他用一生實踐

禁帶外食被勸！高雄女奧客「號召1星」狂洗…火鍋店氣炸喊告

婆婆嚴厲點出伊能靜「最致命弱點」！秦昊緩頰反被斥狡辯　網讚：秦媽說得對

快訊／Kolas悼李登輝「從沒預期如此失落」：他是原住民正名的關鍵人物

快訊／ 李登輝病逝！民眾聚集北榮外放鞭炮　現場情況有待警釐清

快訊／李登輝辭世　柯文哲深夜21:46趕赴懷遠堂致意

生活熱門新聞

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

網傳「威力彩15.62億得主」曝光！

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

中頭獎敢「公開領獎」？網曝4種超危險下場

李登輝病到無法出院！　醫曝「老人最大殺手」：每年奪5000命

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

網公開「切西瓜路線」一半以上都是山路

好市多奧客全家族　逼員工交「插畫收據」

更多熱門

相關新聞

男疑貪快攔查不停　撞機車：警掏槍喝「下車」

男疑貪快攔查不停　撞機車：警掏槍喝「下車」

北市大同分局交通分隊警員，在30日下午時分，在鄭州、塔城街口，攔查1台逆向汽車不停還加速逃逸，雙方追逐數十公尺後汽車撞上機車停下，警方也掏槍喝令男子下車。

花蓮傳統市場拚振興　251 攤商收券推超值套餐

花蓮傳統市場拚振興　251 攤商收券推超值套餐

威力彩差1號中頭獎！他送「槌心肝」花圈給彩券行

威力彩差1號中頭獎！他送「槌心肝」花圈給彩券行

GoShare共享電動機車進軍新北

GoShare共享電動機車進軍新北

推動台南學甲動保教育園區歡迎加入

推動台南學甲動保教育園區歡迎加入

關鍵字：

台南佳里商圈振興經濟3部曲機車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面