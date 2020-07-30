「不要再逼我！」練歌場槍殺刑警　槍手無期徒刑定讞

▲台南柳營殺警案被告梅文魁，遭判處無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市刑警大隊偵查佐劉三榮，去年6月在當地練歌場遭男子梅文魁開槍殺害，梅男事後辯稱只是嚇嚇他。一審將梅男判刑19年2月，二審認定梅男目無法紀，手段兇殘，而且只願賠償10萬元，因此改重判無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

判決指出，梅男（48歲）曾與劉三榮有過節，因而打傷劉三榮的眼睛，雙方頗有嫌隙。而案發於去年年6月13日晚間，劉三榮打電話約梅男到台南市柳營區某練歌場談判。梅男允諾，並攜帶改造手槍與30顆子彈，於隔日凌晨抵達練歌場。

雙方談判時，梅男認為劉三榮故意逼他賠償，雙方一言不合，梅男拔出手槍，朝劉三榮開了一槍。子彈打入劉三榮體內，梅男還持槍抵住劉三榮的頭部，大吼「不要再逼我！」最後被人架開，他才轉身離開。至於劉三榮被送醫急救，因子彈貫穿體內、射穿右肺，最後因血胸、肺部塌陷而傷重不治。檢警隨即逮捕梅男，並依照殺人、槍砲等罪嫌提起公訴。

法院審理時，梅男否認有殺人犯意，辯稱當時只是嚇嚇他而已。一審法院認為梅男當時因道歉後還未獲死者諒解，死者還要求賠償，讓梅男情緒失控而行兇，並非蓄意殺人，一審僅將他判刑19年2月。

案件上訴二審後，台南高分院改認定梅男帶槍談判、談判不成而反目，開槍後還拿槍抵住死者頭部咆哮，任由他傷重致死，二審因此改重判梅男無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院審理後，駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。

