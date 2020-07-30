31億掰了...威力彩差1號中頭獎！他送「槌心肝」花圈給彩券行

▲台南這位差1號中威力彩頭獎的中獎人，送彩券行一對「頭獎差一號、槌心肝」的花圈祝賀。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

史上最長的連47摃，31.2億頭獎日前開出兩注，獎落台北及南投，但台南市一家彩券傳出有中獎人簽注的號碼，與頭獎僅差1號，中獎人與財神失之交臂，但也送彩券行一對「頭獎差1號、槌心肝」花圈祝賀，也表自己的心意。

台南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進說，他經營「錢真多」彩券行，該名中獎人於開獎日當天買了1000元威力彩，6組號碼加特別號，中了5組號碼，外加特別號，共6組號碼，只差中獎號碼「37」號這組，中獎人選的是「38」號，只差1號就中頭奬。

請繼續往下閱讀...

據林文進指出，這名中獎人共中了參獎15萬元及7支肆獎2萬元（共14萬元），合計中了29萬元；29日中獎人來電洽詢，能否直接到彩券行兌獎時，他才知道自己的彩券行賣出的彩券差1號就開出「頭獎」。中獎人來兌獎時，也表示差1號就中頭獎，實在太令人扼腕「槌心肝」。事後更請人送一對「頭獎差一號、槌心肝」花圈來彩券行祝賀，並表達扼腕殘念之意。

據了解，如果台南、台北、南投開出三注頭獎，3注均分每人也可以分到10億餘元，台南這位中獎人，差1號就中頭獎，所得獎金天差地別，的確任何人都應會「槌心肝」吧。

・被稱為「地表最強磨皮神器」