快訊／Kolas悼李登輝「從沒預期如此失落」：他是原住民正名的關鍵人物

▲總統府發言人Kolas Yotaka 30日在臉書悼念李登輝。（圖／翻攝自Facebook／Kolas Yotaka，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝於台北榮總，享耆壽98歲。對此，總統府發言人Kolas Yotaka 在臉書回憶道，2011年時，有幸專訪李登輝，「他對我說，正因為要接受我訪問，前一夜認真地看完『賽德克巴萊』」，他說影片很長，期間夫人還念了幾句要他早點睡，但他堅持在接受訪問之前看完全片。

「我當時正是為了8月1日原住民族正名紀念日訪問他」。Kolas Yotaka表示，因為1994年修憲，當原住民族的請願隊伍，在陽明山中山樓外以及總統府前要求國民大會應把憲法中具污名意涵的「山胞」字眼改正為「原住民」，慌亂中7月28日驚險三讀，完成修憲，8月1日由李登輝公布施行。她強調，憲法裡的「山胞」修正為「原住民」，李登輝是關鍵人物之一。

Kolas Yotaka透露曾詢問李登輝，為什麼他跟以前的總統不一樣，願意支持在憲法中使用我們的自稱「原住民」？他回應，「原住民本來就是台灣的主人，原住民要有尊嚴」。

Kolas Yotaka坦言，從沒預期李總統過世會讓她如此失落，尤其在8月1日前夕。她表示，「李前總統已回到天家，安息主懷，但在這之後，還會有無數個台灣總統，要帶領台灣繼續往前走，我們作為後輩，會繼續用實際行動，向李前總統致敬」。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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