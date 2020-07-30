快訊／朱立倫哀悼李登輝：懷念「民之所欲、長在我心」經典名言

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者羅婉庭／台北報導

前總統李登輝於30日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。前新北市長朱立倫透過臉書發文表示相當不捨，願李前總統安息，並對夫人曾女士及其家屬致上誠摯的哀悼之意，將會懷念李登輝「民之所欲、長在我心」這句名言。

朱立倫說，李前總統擔任中華民國總統12年對台灣的民主發展有其貢獻，雖然各界有不同的評價，但此刻仍應同表哀悼。

朱立倫說，自己從政20多年來也承李登輝多次指導關懷，猶記2014年時他們一同針對修憲議題有許多討論，也有很多共識，或許後來的政治理念不盡相同，但他的一生對台灣的影響仍然是深刻長遠的，「民之所欲、長在我心」他會懷念這句話。

對於李登輝辭世主因，榮總說明，李前總統2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

今年也高齡94歲、結縭超過70年的夫人曾文惠也在旁人攙扶下連續兩天前往探視，今晚家屬也都抵達醫院，陪伴李登輝到最後一刻。李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，這次因喝牛奶嗆傷，引發吸入性肺炎，住院近半年，不幸於2020年7月30日病逝，享耆壽98歲。