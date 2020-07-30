花蓮傳統市場拚振興！251 攤商收振興券　再推超值套餐享優惠

▲▼花蓮市有五處傳統市場有251家攤商收振興券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

振興券七月中旬上路，各行各業搶商機，傳統市場也不例外，花蓮市五處傳統市場有251家攤商也收振興券，有些業者還推出超值優惠方案。另外，經濟部為鼓勵消費者使用三倍券，特地選擇在重慶市場辦理摸彩活動，只要持三倍券購買超值包或超值餐飲，就可獲得一張摸彩券，有機會可獲得兩千元現金抵用券。

中央政府推出振興三倍券時，不少傳統市場的攤商業者也希望能夠搭上順風車，但受到面額及不找零的限制，加上有些營業品項並不適合，因此花蓮市五處公有零售市場截至目前為止有251家攤商提供收取振興券的服務，有些攤商還特地規劃了超值套餐，例如250元商品只要200元，有些餐飲業者則會加贈小菜或飲料，希望能吸引消費者購買。





花蓮市公有零售市場包括重慶、復興、中華、大同及中山（市八）等五處，對於振興券的收取辦法，花蓮市公所採攤商自主意願，由攤商依販售商品來自行決定是否收取振興券。消費者只要看到攤位上貼有經濟部中部辦公室發給的「歡迎使用振興三倍券」的貼紙，該攤即可提供振興券消費的服務。

▲攤位上貼有「歡迎使用振興三倍券」的貼紙，即有提供振興券消費的服務。



至於超值包或超值套餐，任選商品滿220元優惠價200元，滿520元優惠價500元，也有水餃三盒225元優惠價200元，另外包括水果、蔬菜、海鮮、雞肉、豬肉等，都有優惠價的方案，餐飲業則有滿200元送小菜，或是雙人套餐等。消費者購買前請先確認攤位是否收取三倍券，並且詢問超值包或套餐方案的內容。



為鼓勵消費者使用三倍券，經濟部特地選擇在重慶市場辦理摸彩活動，持三倍券至該市場攤位購買超值包或超值套餐，請向業者索取一份抽獎序號卡，抽獎時間為8月11日、8月25日及9月8日，有機會可以獲得兩千元現金抵用券。

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