武漢、北京、大連疫情有「共通點」　吳尊友：易混合型傳播

▲不通風的海鮮市場工作環境，容易增加疫病傳播風險。圖為武漢華南海鮮市場封閉後的情況。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

自5月大陸本土疫情趨緩後，6、7月份北京、遼寧大連、新疆又再度復發，引起群眾恐慌。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日於央視節目解讀，武漢華南海鮮市場、北京新發地市場和大連凱洋海鮮公司存在「共通點」，並指受汙染的環境，很可能形成混合型的傳播模式，如果能解決通風問題，風險就會下降。

針對近期大連凱洋海鮮公司員工確診後，引發的一連串局部擴散疫情，吳尊友認為，在此之前，大連已經有100多天沒有出現新冠肺炎病例，所以從時間點判斷，「病毒一定是外面傳來的。」

▲大陸防疫專家吳尊友。（圖／翻攝自央視）

他認為，大連疫情與北京疫情沒有確切關係，也沒有跡像說明境外輸入病例與大連有確切聯繫，更有可能是境外的海產品輸入，特別是受到污染的海產品輸入可能性更大。

針對目前疫情的控制情況，他表示，大連大比例的無症狀感染者，都在疫情剛發生就被掌握，隨後全市展開核酸檢測，發現更多無症狀感染者，由於隔離及時，對社會沒有太大的傳播風險，預計不會再有更大規模病例出現。

吳尊友坦言，從武漢華南海鮮市場到北京新發地市場，再到目前出現了30例確診病例的大連凱洋海鮮公司，三者都存在潮濕、低溫環境；這類環境適合病毒存活，只要有污染，病毒就會在局部地點越聚越多，不容易消滅，造成傳播風險。

他進一步舉例，研究人員日前在北京調查的發現，在受汙染的環境中，洗等操作所產生的氣溶膠可以導致從業人員感染，從業人員感染後再污染環境，進而形成混合型傳播模式。

對此，吳尊友提醒，從事海鮮加工和銷售的工作人員要格外注意加強防護，尤其是保障工作場所的通風，如果解決通風問題，感染風險就會下降。

據大陸國家衛健委今晨通報，7月29日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例105例，其中境外輸入病例3例（廣東1例，雲南1例，陝西1例），本土病例102例（新疆96例，遼寧5例，北京1例）。

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