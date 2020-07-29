做公益助更生又拼振興經濟　幸運草市集500元券換600點

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部與臺灣更生保護會為協助更生商家渡過疫情難關，特別在新北市板橋大遠百辦理「『500換600更生陪您拼振興』北區幸運草市集」，邀請更保北區分會的更生商家共同設攤，民眾可以500元三倍券兌換600元點券方式進行消費，法務部長蔡清祥期許，能藉以協助更生商家，並提升三倍券使用效益，刺激消費。

蔡清祥在致詞時，特別提到更生人的努力，是「堅持走更生」，「因為更生人所提出的都是優質產品，也很多取得國家認證，讓外界看到更生朋友的努力。」另外他也希望「大家能善用手中剛拿到的三倍券，將500換600，提高購買力，是『血拚做公益』。此外透過更生優質產品和三倍券的結合，落實行政院蘇院長所提示－『讓經濟快速轉動，讓國家能夠振興』之三倍券的終極目標，達到更生朋友、社會大眾跟臺灣經濟均獲益的三贏局面。」

▲台灣高檢署檢察長刑泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

另外台灣更生保護會董事長、台灣高檢署檢察長刑泰釗致詞時，也特別提到更生保護會提供更生人貸款，協助更生人創業的善舉。但由於疫情影響，不少更生人在償還貸款時出現問題，但更生保護會並未窮追猛打，反而是提供紓困方案，協助更生人度過難關。

本次活動藉由「幸運草」這微小且微弱的植物，隱身於市集中，引領發現者照見平常中的幸福、生活中的喜悅，並藉此讓他們獲得自我肯定的機會，也讓民眾看到更生人努力的成果。而本次活動在新北地檢署檢察長王文德、更生保護會新北分會的努力下，由來自福建金門的麵線、燒餅領軍，另外還有更生人明星商品「艾格諾先生」蛋捲的加持，現場買氣滾滾，為更生人帶來更多的希望。



▼北區幸運草市集有金門麵線、燒餅，「艾格諾先生」蛋捲。（圖／記者吳銘峯攝）